سمنان داغدار پرواز مردی از جنس ایمان و مهربانی سمنان_در این فیلم، مراسم تشییع پیکر آیتالله سید محمد شاهچراغی را مشاهده میکنید.
