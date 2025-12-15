  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

سمنان داغدار پرواز مردی از جنس ایمان و مهربانی

سمنان داغدار پرواز مردی از جنس ایمان و مهربانی

سمنان_در این فیلم، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید محمد شاهچراغی را مشاهده می‌کنید.

دریافت 30 MB
کد خبر 6690190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها