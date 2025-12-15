آیین وداع با آیت الله شاهچراغی در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه دوشنبه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی با حضور مردم متدین و قدرشناس شهرستان دامغان زادگاه این عالم ربانی در مسجد جامع برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همچنین بیت معظم آیت الله شاهچراغی، خانواده معزز و معظم شهدا ایثارگران و جانبازان و آحاد مردم متدین شهرستان دامغان حضور داشتند.

مردم قدرشناس شهرستان دامغان با حضور در این مراسم ضمن وداع با پیکر پدر روحانی و معنوی خود با خانواده مرحوم آیت الله شاهچراغی ابراز همدردی کردند.

ساعاتی قبل نیز مراسم تشییع پیکر پاک مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری در میدان امام خمینی رحمت الله شهر سمنان با حضور گسترده اقشار مردم برگزار شده بود.

فردا سه‌شنبه قرار است آئین تدفین پیکر این عالم ربانی با حضور مردم شهرستان دامغان ابتدا در این شهر و سپس در روستای حسن آباد روستای زادگاه آیت الله شاهچراغی برگزار شود.

فردا به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله شاهچراغی در دامغان مدارس به صورت غیرحضوری و ادارات به صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.