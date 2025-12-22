به گزارش خبرنگار مهر. مراسم یادبود آیتالله سیدمحمد شاهچراغی با حضور شخصیتهای سیاسی، حوزوی و نظامی و همچنین اقشار مختلف مردم شامگاه دوشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشا و به همت مجموعههای مختلف از جمله استانداری قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، سپاه امام علیبن ابیطالب (ع) و شهرداری برگزار شد.
جمعی از شخصیتهای برجسته سیاسی، حوزوی و نظامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم در این آئین حضور داشتند
حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران این مراسم بود و در سخنان خود به ویژگیهای اخلاقی، علمی و اجتماعی آیتالله شاهچراغی و نقش ایشان در رشد و تعمیق معارف دینی و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی پرداخت.
از جمله مهمانان حاضر در این مراسم میتوان به آیت الله خاتمی امام جمعه تهران، آیتالله سعیدی، آیتالله اعرافی و آیتالله حسینیبوشهری، امامان جمعه قم، سردار فتحالله جمیری فرمانده سپاه استان قم، اکبر بهنامجو استاندار قم، کولیوند استاندار سمنان، آیتالله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیتالله میرباقری عضو مجلس خبرگان، آیتالله فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) و شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد
اعضای جامعه مدرسین حوزه و جمعی از مسئولان استانی نیز در این مراسم حضور داشتند و با شرکت در برنامههای یادبود، احترام و ارادت خود را نسبت به خدمات علمی، فرهنگی و دینی آیتالله شاهچراغی ابراز کردند.
لازم به ذکر است آیتالله سیدمحمد شاهچراغی پدر سید محمدتقی شاهچراغی، استاندار اسبق قم و همچنین امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان سمنان بود که شنبه هفته گذشته دار فانی را وداع گفت و جامعه حوزوی و سیاسی کشور را داغدار کرد.
