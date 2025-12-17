  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

کمپین آمریکا برای جذب هزار مهندس هوش مصنوعی و فناوری

کمپین آمریکا برای جذب هزار مهندس هوش مصنوعی و فناوری

دولت آمریکا کمپینی برای استخدام هزار مهندس برای مشاغلی در دولت فدرال به مدت دو سال آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک مقام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این کمپین برای استخدام افرادی با خبرگی در هوش مصنوعی است.

به گفته اسکات کوپور، مدیر ادارهٔ مدیریت نیروی انسانی آمریکا، مهندسان روی پروژه‌های مشخصی در نهادهای دولتی کار خواهند کرد، از جمله ساخت یک پلتفرم دیجیتال برای حساب‌های پس‌انداز کودکان در دولت ترامپ. هدف این است که نخستین گروه از مهندسان تا ۳۱ مارس استخدام شوند.

دولت آمریکا می‌خواهد از افراد بسیار هوشمندی که روی پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مشکلات در جهان کار می‌کنند، سود ببرد. این فرایند استخدامی بخشی از برنامه دولت ترامپ در زمینه هوش مصنوعی و به رهبری دیوید ساکس مدیر ارشد اجرایی سابق شرکت پی پال است. کوپور در این زمینه اعلام کرد شرکت‌های خصوصی تعهد داده‌اند که فارغ‌التحصیلان این برنامه را برای استخدام در نظر بگیرند.

فهرست این شرکت‌ها شامل اپل، گوگل و انویدیا و چند مؤسسه دیگر است. طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت، دولت ترامپ به‌دنبال استخدام افرادی با تخصص در مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تحلیل داده است.

کوپور در این باره گفت: جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، اقدام مشابهی را برای جذب متخصصان هوش مصنوعی به مشاغل دولتی راه‌اندازی کرده بود. آن تلاش به استخدام حدود ۲۰۰ نفر منجر شد، و طبق بیانیه‌ای از دولت بایدن در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵ نفر از آن کارکنان همچنان در نقش‌های دولتی باقی مانده‌اند.

کد خبر 6691448
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها