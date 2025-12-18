اخبار حوادث خراسان جنوبی؛ از کشف ۶ هزار لیتر سوخت تا امانتداری پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اخباری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک منزل مسکونی واقع در حاشیه شهر بیرجند دریافت کردند که پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده، ۶ هزار لیتر سوخت قاچاق دپو شده کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

صحت عمل مأموران پلیس راه در بازگرداندن گوشی تلفن همراه شهروند

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی هم از امانتداری و صحت عمل مأموران وظیفه شناس پلیس راه طبس در تحویل گوشی تلفن همراه به صاحبش خبر داد.

سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار داشت: مأموران پلیس راه شهرستان طبس حین گشت‌زنی و کنترل محور مواصلاتی دیهوک طبس یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون ۱۳ پرومکس را که در حاشیه شانه خاکی جاده رها شده بود کشف کردند.

وی بیان داشت: این گوشی که ارزش تقریبی آن بالغ بر ۸۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، بلافاصله توسط مأموران جمع‌آوری و اقدامات لازم جهت شناسایی مالک آن در دستور کار قرار گرفت که پس از انجام بررسی‌های دقیق و پیگیری‌های انتظامی، مالک گوشی شناسایی و موضوع به وی اطلاع داده شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: مالک گوشی با حضور در مقر انتظامی پلیس راه طبس، گوشی تلفن همراه خود را به صورت صحیح و سالم تحویل گرفت و از اقدام مسئولانه، امانت‌داری و حسن رفتار مأموران پلیس قدردانی کرد.