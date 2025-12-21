خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، موج تازهای از افزایش قیمتها در بازار همدان شکل گرفته و گرانی برخی اقلام سنتی این شب، کام خانوادهها را تلخ کرده است.
بررسی میدانی خبرنگار مهر از بازار همدان نشان میدهد قیمت میوههایی مانند هندوانه، انار، پرتقال و سیب در مقایسه با هفتههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و همچنین آجیل و تنقلات یلدایی با نرخهایی عرضه میشود که برای بسیاری از خانوارها قابل تأمین نیست.
برخی شهروندان میگویند هزینه برپایی یک سفره ساده یلدا نسبت به سال گذشته چند برابر شده و ناچار به حذف یا کاهش اقلام مورد نیاز خود شدهاند.
فروشندگان بازار افزایش هزینههای حملونقل، بالا رفتن قیمت خرید از سردخانهها، افزایش نرخ نهادهها و نوسانات بازار را از دلایل اصلی این گرانی عنوان میکنند، با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود نظارت مؤثر و سوءاستفاده برخی واسطهها در روزهای پایانی منتهی به شب یلدا، نقش مهمی در التهاب بازار دارد.
در این میان، شهروندان همدانی خواستار حضور جدیتر دستگاههای نظارتی در بازار هستند. به گفته آنان، کنترل قیمتها، برخورد با گرانفروشی و درج شفاف نرخها میتواند از فشار مضاعف بر مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، جلوگیری کند.
با توجه به اینکه شب یلدا یکی از آئینهای دیرینه ایرانیان است، انتظار میرود دستگاههای متولی با تشدید بازرسیها، ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها، زمینه را برای برگزاری این سنت فرهنگی بدون دغدغه اقتصادی برای مردم فراهم کنند.
کسادی بازار آجیل در آستانه شب یلدا؛ خریدها حداقلی شد
جعفر احمدی، یکی از آجیلفروشان باسابقه همدانی، در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت پسته و سایر اقلام آجیل شب یلدا اظهار کرد: قیمت پسته طی ماههای اخیر به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم خرید آن از سبد شب یلدا حذف شده است.
وی با بیان اینکه گرانی مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل و نوسانات بازار از عوامل اصلی رشد قیمت آجیل است، افزود: امروز آجیل با قیمتهایی در بازار عرضه میشود که قدرت خرید بخش زیادی از مردم با آن همخوانی ندارد و همین موضوع باعث کاهش محسوس تقاضا شده است.
این آجیلفروش همدانی گفت: برخلاف سالهای گذشته که بازار در آستانه شب یلدا رونق داشت، امسال با کسادی کمسابقهای مواجه هستیم و بسیاری از مشتریان فقط برای پرسوجوی قیمت به مغازه مراجعه میکنند و بدون خرید از فروشگاه خارج میشوند.
احمدی با ابراز گلایه از شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تصریح کرد: مردم دیگر توان خرید آجیل شب یلدا را ندارند و فروشندگان هم تحت فشار هستند، چرا که سرمایه در گردش افزایش یافته اما فروش کاهش پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: شب یلدا یک رسم و سنت دیرینه است، اما شرایط اقتصادی باعث شده این آئین برای بسیاری از خانوادهها به حداقلها محدود شود و انتظار میرود با تدابیر مناسب و کنترل بازار، فشار کمتری به مردم وارد شود.
انتقاد یک مادر همدانی از گرانی میوه، گوشت و آجیل؛ نظارتی در بازار نیست
زینب احمدی مادر همدانی، در گفتگو با مهر با انتقاد از افزایش بیسابقه قیمتها در بازار اظهار کرد: امروز گرانی تقریباً همه اقلام ضروری از میوه گرفته تا گوشت، مرغ، آجیل و شیرینی، زندگی خانوادهها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها بدون نظارت مؤثر، فشار زیادی به خانوادهها بهویژه مادران وارد کرده است، افزود: وقتی برای خرید ساده به بازار میرویم، با قیمتهایی روبهرو میشویم که هر روز تغییر میکند و هیچکس پاسخگوی آن نیست.
این مادر همدانی گفت: تهیه اقلامی که تا چند سال پیش جزو خریدهای معمول خانوار بود، امروز به دغدغه تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند از مصرف برخی مواد غذایی بهویژه میوه و آجیل صرفنظر کنند.
احمدی با اشاره به گرانی گوشت و مرغ تصریح کرد: قیمت این کالاها به حدی بالا رفته که مصرف آنها در سفره خانوار کاهش پیدا کرده و این موضوع نگرانیهایی درباره تغذیه و سلامت خانوادهها ایجاد کرده است.
وی نبود نظارت کافی بر بازار را یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمتها دانست و تأکید کرد: انتظار میرود دستگاههای مسئول با کنترل جدی بازار، برخورد با گرانفروشی و شفافسازی قیمتها، از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کنند.
این مادر همدانی در پایان گفت: گرانیها باعث شده بسیاری از خانوادهها حتی برای مناسبتهایی مانند شب یلدا یا مهمانیهای ساده نیز توان خرید نداشته باشند و امیدواریم با نظارت و مدیریت بهتر، آرامش به بازار بازگردد.
تشدید گشتهای مشترک نظارتی برای کنترل بازار شب یلدا در همدان
سیدمجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جامع تنظیم بازار شب یلدا در استان همدان اظهار کرد: بر اساس مصوبات کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار و با هدف مدیریت افزایش تقاضا در روزهای پایانی آذرماه، برنامهریزی منسجمی برای تأمین، توزیع، قیمتگذاری و نظارت بر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف شب یلدا انجام شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه سطح عمومی قیمتها متأثر از قیمت تمام شده کالاها به طور کلی افزایش یافته و معیشت مردم را دچار سختی کرده؛ یکی از مهمترین رویکردهای این طرح، تشدید و هدفمندسازی نظارتها بوده است، افزود: در این مدت، گشتهای مشترک نظارتی با مشارکت ادارهکل صمت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و سایر دستگاههای مسئول بهصورت مستمر در سطح بازار فعال بودند و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه برخورد قانونی صورت گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان تصریح کرد: نظارتها تنها محدود به سطح عرضه نبود، بلکه فرآیند تأمین، توزیع و قیمتگذاری نیز بهصورت دقیق رصد شد تا آرامش بازار حفظ و از ایجاد نوسانات غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.
حسینی از برگزاری نمایشگاه تخصصی ویژه شب یلدا در مرکز استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت واحدهای تولیدی و صنفی و با هدف عرضه مستقیم کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز خانوارها راهاندازی شد و شرایطی فراهم آمد تا شهروندان بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمتی پایینتر از نرخ بازار و با کیفیت مناسب تهیه کنند.
وی با اشاره به عرضه مستقیم کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و میوه افزود: در قالب این طرح، اقلامی از جمله میوه شب یلدا، خشکبار، گوشت مرغ و گوشت قرمز از طریق بازارچهها، میادین و مراکز مشخصشده در سطح استان بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار گرفت که این اقدام نقش مؤثری در کنترل قیمتها و حذف واسطههای غیرضروری داشت.
معاون استاندار همدان همچنین به اعلام و ابلاغ روزانه قیمتهای مصوب میوه و خشکبار طی ۱۰ روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: قیمت این محصولات بهصورت روزانه متناسب با شرایط بازار تعیین و از طریق مجاری رسمی به اتحادیهها، غرفهداران و واحدهای صنفی ابلاغ شد تا ضمن شفافسازی قیمتها، از افزایشهای غیرواقعی جلوگیری شود.
عرضه مستقیم میوه و اقلام یلدایی برای کاهش قیمتها در همدان
حسینی با تأکید بر اینکه اولویت مدیریت ارشد استان، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار است، بیان کرد: با استمرار نظارتها و همکاری اصناف و دستگاههای اجرایی، بازار شب یلدا در استان همدان بدون کمبود کالا و با ثبات نسبی قیمتها مدیریت شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و کنترلی همچنان ادامه خواهد داشت و دستگاههای مسئول موظفاند با حساسیت بیشتری بازار را رصد کنند تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و در فضایی آرام تهیه کنند.
در نهایت، هرچند فشارهای ناشی از افزایش هزینهها و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها، بازار شب یلدا را در وضعیتی حساس قرار داد، اما حضور میدانی دستگاههای نظارتی، عرضه مستقیم کالا و هماهنگی بینبخشی نهادهای مسئول، تا حد زیادی مانع از بروز نابسامانی جدی در بازار شد. با این حال، تجربه بازار شب یلدا بار دیگر نشان داد که نظارت مقطعی پاسخگوی مطالبات مردم نیست و کنترل مستمر بازار، شفافیت در قیمتگذاری و برخورد قاطع با سودجویان باید بهعنوان یک رویکرد دائمی دنبال شود تا سنتهای فرهنگی مردم، بیش از این تحتتأثیر دغدغههای اقتصادی قرار نگیرد.
نظر شما