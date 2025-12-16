  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ مشهد در محورهای جاده‌ای آغاز شد

طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ مشهد در محورهای جاده‌ای آغاز شد

مشهد- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ مشهد در محورهای جاده‌ای خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی اظهار کرد: طرح امداد زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی در محورهای جاده‌ای مناطق زیر پوشش این دانشگاه برای منظور خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از امروز ۲۵ آذر ماه آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این طرح از امروز ۲۵ آذر تا ٢۰ اسفندماه به منظور خدمت رسانی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اجرایی می‌شود، در این راستا تمامی پایگاه‌های اورژانس ١١۵ در مسیرهای برون شهری برای اجرای طرح زمستانی آماده باش هستند.

کد خبر 6691179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها