به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی اظهار کرد: طرح امداد زمستانی اورژانس پیش بیمارستانی در محورهای جاده‌ای مناطق زیر پوشش این دانشگاه برای منظور خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از امروز ۲۵ آذر ماه آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این طرح از امروز ۲۵ آذر تا ٢۰ اسفندماه به منظور خدمت رسانی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی اجرایی می‌شود، در این راستا تمامی پایگاه‌های اورژانس ١١۵ در مسیرهای برون شهری برای اجرای طرح زمستانی آماده باش هستند.