به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطفی صبح سه شنبه در نخستین نشست هماندیشی فعالان محیط زیست شهرستان پارس آباد که با حضور تشکلهای کارگری، نهادهای جامعه مدنی، ریشسفیدان، شکارچیان، اساتید دانشگاه، مسئولان خانههای محیط زیست و سازمانهای مردمنهاد (سمنهای) در محل سالن اجتماعات فرمانداری پارسآباد برگزار شد، بر اهمیت مشارکت عمومی و جلب همکاری همه اقشار جامعه در حفظ و حراست از محیط زیست تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد عملگرایانه دولت در راستای توسعه پایدار به ویژه لزوم تقویت آموزشهای زیستمحیطی، افزود: رعایت دقیق قوانین مرتبط از جمله قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) ضروری است.
فرماندار پارس آباد گفت: این قوانین، چارچوبهای حقوقی لازم برای پیشگیری از آلودگیها، مدیریت بهینه پسماندها و کنترل انتشار آلایندههای هوایی را فراهم کرده است که با بهره گیری از این قوانین میتوان از محیط زیست حفاظت کرد.
لطفی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان حاضر از اقشار مختلف مردم نیز به بیان مسائل و چالشهای زیستمحیطی منطقه پارسآباد مغان پرداختند و راهکارهایی عملی پیشنهاد کردند که این راهکارها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه جلسه به پیگیری جدی موارد مطرحشده در چارچوب اختیارات قانونی خود، از جمله نظارت بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط، قول مساعد داد و افزود: این نشستها به طور مستمر ادامه خواهد یافت تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مشارکت مردمی، گامهای مؤثری در جهت حفاظت از محیط زیست منطقه برداشته شود.
فرهاد عبدلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارسآباد، ضمن سپاسگزاری از تعهد دولت چهاردهم و شخص فرماندار این شهرستان به مسائل زیستمحیطی، که به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه تلقی شده و رعایت آن ضامن توسعه پایدار و آیندهای ایمن برای نسلهای آتی است، به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد نمودند که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیراقتصادی همراه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن را ممنوع اعلام کرده است.
