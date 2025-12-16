۱۷ شهر خوزستان در شرایط قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت هشت صبح امروز سه‌شنبه، میزان ذرات آلاینده در بخش قابل توجهی از شهرهای خوزستان افزایش یافته و شرایط نامطلوبی را برای شهروندان رقم زده است.

طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، دزفول، سوسنگرد، شادگان، شوشتر، ماهشهر و ملاثانی در وضعیت قرمز قرار دارد که نشان‌دهنده آلودگی هوا و ناسالم بودن آن برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای امیدیه، رامشیر، شوش و هویزه در شرایط نارنجی گزارش شده که بیانگر ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی است.

در همین رابطه یادآور می‌شود، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته تقسیم می‌شود؛ به‌طوری‌که صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.

توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات بهداشتی را رعایت کنند.