  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

بیش از ۶ تن آرد فاقد مجوز در الیگودرز کشف شد

بیش از ۶ تن آرد فاقد مجوز در الیگودرز کشف شد

خرم‌آباد- شش تن و ۵۰۰ کیلو گرم آرد فاقد مجوز در شهرستان الیگودرز کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی فرمانده انتظامی الیگودرز امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در یک کارگاه در امر خرید و فروش آرد فاقد مجوز فعالیت دارد رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و ادارات مربوطه به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مربوطه ۱۶۳ کیسه ۴۰ کیلویی آرد فاقد مجوز به وزن شش تن و ۵۰۰ کیلو گرم کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال بر آورد کردند.

سرهنگ اسدالهی، عنوان کرد: کارگاه مربوطه پلمب و متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6691299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها