بیش از ۶ تن آرد فاقد مجوز در الیگودرز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی فرمانده انتظامی الیگودرز امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در یک کارگاه در امر خرید و فروش آرد فاقد مجوز فعالیت دارد رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و ادارات مربوطه به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مربوطه ۱۶۳ کیسه ۴۰ کیلویی آرد فاقد مجوز به وزن شش تن و ۵۰۰ کیلو گرم کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال بر آورد کردند.

سرهنگ اسدالهی، عنوان کرد: کارگاه مربوطه پلمب و متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.