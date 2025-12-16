  1. استانها
خراسان جنوبی میزبان گفت‌وگوی ملی برای آینده آموزش جغرافیا

بیرجند- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی از برگزاری ششمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش جغرافیا در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده عصر سه‌شنبه در نشست خبری از برگزاری ششمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا در آموزش جغرافیا (PCK)» در بیرجند خبر داد و گفت: این همایش با هدف ایجاد بستر تعاملی علمی و پژوهشی میان اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و معلمان حوزه آموزش جغرافیا، روز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، با قدردانی از همراهی اساتید، دانشجویان، کارکنان اداری، مدیران و دبیران همایش اظهار کرد: ششمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش جغرافیا با همکاری دانشگاه‌های استان و حمایت نهادهای علمی و اجرایی، به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی این همایش را اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، تبادل نظر علمی، معرفی جدیدترین روش‌ها و تکنیک‌های تدریس آموزش جغرافیا و همچنین تقویت پژوهش‌های بین‌رشته‌ای میان حوزه‌های آموزش جغرافیا، علوم اجتماعی، تاریخ و جامعه‌شناسی عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، ارتقای جایگاه آموزش جغرافیا در نظام آموزشی و اجتماعی کشور و خلق روش‌های نوین آموزشی است.

مشارکت گسترده دانشگاه‌ها و نهادها

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به حامیان همایش گفت: دانشگاه‌های استان، خانه جغرافیای کشور، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه ملی حکیم سبزواری، دانشگاه بزرگمهر قاینات، انجمن جغرافیایی ایران، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش از جمله حامیان این رویداد علمی هستند.

وی افزود: سالن غدیر مجموعه سپاه پاسداران در خیابان پاسداران، محل برگزاری همایش خواهد بود.

مهدی‌زاده با تشریح آمار مقالات ارسالی گفت: در مجموع ۲۳۶ مقاله به دبیرخانه همایش واصل شد که پس از داوری، ۲۲۸ مقاله پذیرفته شد.

وی گفت: از این تعداد، ۶۳ مقاله واجد شرایط ارائه شفاهی، ۱۱۸ مقاله به‌صورت پوستر و ۴۷ مقاله نیز در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

مهدی‌زاده ادامه داد: همایش از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و پس از سخنرانی مهمانان و سخنران ویژه، مقالات در قالب پنل‌های تخصصی ارائه خواهند شد.

خراسان جنوبی؛ برند آموزش جغرافیا

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه علمی استان تصریح کرد: خراسان جنوبی یکی از قطب‌های اصلی آموزش جغرافیا در کشور است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۷ درصد مقالات پذیرفته‌شده متعلق به پژوهشگران این استان است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی افزود: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و پژوهشی استان در حوزه آموزش جغرافیاست.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی یکی از معدود مراکز کشور است که رشته آموزش جغرافیا را ارائه می‌دهد و در کنار آن، در رشته‌های علوم اجتماعی و آموزش تاریخ نیز قطب منطقه شرق کشور به‌شمار می‌رود.

چشم‌انداز بین‌المللی همایش

مهدی‌زاده با اشاره به پیشینه برگزاری همایش‌های آموزش جغرافیا در استان گفت: تاکنون چندین دوره از این همایش در خراسان جنوبی برگزار شده و امیدواریم با اخذ مجوزهای لازم، سال آینده میزبان همایش بین‌المللی آموزش محتوای جغرافیا باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت آموزش جغرافیا به معنای تربیت دانش‌آموزانی با نگاه دقیق، جهانی و آینده‌نگر است چراکه جغرافیا در همه حوزه‌ها از صنعت و کشاورزی تا آموزش و شرایط جوی نقش‌آفرین است.

مهدی زاده تأکید کرد: اگر معلمان ما در این حوزه توانمند باشند، نسل آینده با درک عمیق‌تری از محیط پیرامون و جهان، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا خواهد کرد.

