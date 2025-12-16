به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده عصر سه‌شنبه در نشست خبری از برگزاری ششمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا در آموزش جغرافیا (PCK)» در بیرجند خبر داد و گفت: این همایش با هدف ایجاد بستر تعاملی علمی و پژوهشی میان اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و معلمان حوزه آموزش جغرافیا، روز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، با قدردانی از همراهی اساتید، دانشجویان، کارکنان اداری، مدیران و دبیران همایش اظهار کرد: ششمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش جغرافیا با همکاری دانشگاه‌های استان و حمایت نهادهای علمی و اجرایی، به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی این همایش را اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، تبادل نظر علمی، معرفی جدیدترین روش‌ها و تکنیک‌های تدریس آموزش جغرافیا و همچنین تقویت پژوهش‌های بین‌رشته‌ای میان حوزه‌های آموزش جغرافیا، علوم اجتماعی، تاریخ و جامعه‌شناسی عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما، ارتقای جایگاه آموزش جغرافیا در نظام آموزشی و اجتماعی کشور و خلق روش‌های نوین آموزشی است.

مشارکت گسترده دانشگاه‌ها و نهادها

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به حامیان همایش گفت: دانشگاه‌های استان، خانه جغرافیای کشور، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بیرجند، دانشگاه ملی حکیم سبزواری، دانشگاه بزرگمهر قاینات، انجمن جغرافیایی ایران، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش از جمله حامیان این رویداد علمی هستند.

وی افزود: سالن غدیر مجموعه سپاه پاسداران در خیابان پاسداران، محل برگزاری همایش خواهد بود.

مهدی‌زاده با تشریح آمار مقالات ارسالی گفت: در مجموع ۲۳۶ مقاله به دبیرخانه همایش واصل شد که پس از داوری، ۲۲۸ مقاله پذیرفته شد.

وی گفت: از این تعداد، ۶۳ مقاله واجد شرایط ارائه شفاهی، ۱۱۸ مقاله به‌صورت پوستر و ۴۷ مقاله نیز در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

مهدی‌زاده ادامه داد: همایش از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و پس از سخنرانی مهمانان و سخنران ویژه، مقالات در قالب پنل‌های تخصصی ارائه خواهند شد.

خراسان جنوبی؛ برند آموزش جغرافیا

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه علمی استان تصریح کرد: خراسان جنوبی یکی از قطب‌های اصلی آموزش جغرافیا در کشور است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۷ درصد مقالات پذیرفته‌شده متعلق به پژوهشگران این استان است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی افزود: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و پژوهشی استان در حوزه آموزش جغرافیاست.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی یکی از معدود مراکز کشور است که رشته آموزش جغرافیا را ارائه می‌دهد و در کنار آن، در رشته‌های علوم اجتماعی و آموزش تاریخ نیز قطب منطقه شرق کشور به‌شمار می‌رود.

چشم‌انداز بین‌المللی همایش

مهدی‌زاده با اشاره به پیشینه برگزاری همایش‌های آموزش جغرافیا در استان گفت: تاکنون چندین دوره از این همایش در خراسان جنوبی برگزار شده و امیدواریم با اخذ مجوزهای لازم، سال آینده میزبان همایش بین‌المللی آموزش محتوای جغرافیا باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت آموزش جغرافیا به معنای تربیت دانش‌آموزانی با نگاه دقیق، جهانی و آینده‌نگر است چراکه جغرافیا در همه حوزه‌ها از صنعت و کشاورزی تا آموزش و شرایط جوی نقش‌آفرین است.

مهدی زاده تأکید کرد: اگر معلمان ما در این حوزه توانمند باشند، نسل آینده با درک عمیق‌تری از محیط پیرامون و جهان، نقش مؤثرتری در جامعه ایفا خواهد کرد.