پذیرش ۲۲۸ مقاله در ششمین همایش ملی PCK آموزش جغرافیا

بیرجند- دبیر علمی ششمین همایش ملی دانش‌آموزان محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا از پذیرش ۲۲۸ مقاله علمی از میان ۲۳۶ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه این همایش خبر داد.

ابراهیم تقوی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند داوری مقالات اظهار کرد: از مجموع ۲۳۶ مقاله واصل‌شده به دبیرخانه همایش، آثاری که ساختار علمی را رعایت کرده بودند، وارد فرآیند داوری شدند که در نهایت ۲۲۸ مقاله موفق به پذیرش چکیده و احراز شرایط علمی حضور در همایش شدند.

وی افزود: از میان مقالات پذیرفته‌شده، ۶۳ مقاله برای ارائه شفاهی به‌صورت سخنرانی انتخاب شدند و ۱۱۷ مقاله نیز به‌صورت پوستر در نمایشگاه جانبی همایش ارائه خواهند شد.

دبیر علمی همایش ادامه داد: همچنین ۴۷ مقاله پس از طی مراحل نهایی داوری، در مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانش‌آموزان محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا منتشر می‌شوند.

تقوی‌نیا با قدردانی از مشارکت پژوهشگران، معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور بیان کرد: سطح کیفی آثار ارسال‌شده نشان‌دهنده توجه روزافزون به پیوند دانش محتوا و دانش تربیتی در آموزش جغرافیا است و این همایش فرصتی برای تبادل تجربه‌ها و دستاوردهای علمی در این حوزه به شمار می‌رود.

ششمین همایش ملی دانش‌آموزان محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا با هدف ارتقای کیفیت آموزش جغرافیا و توسعه رویکردهای نوین آموزشی برگزار می‌شود.

