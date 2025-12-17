پذیرش ۲۲۸ مقاله در ششمین همایش ملی PCK آموزش جغرافیا

ابراهیم تقوی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند داوری مقالات اظهار کرد: از مجموع ۲۳۶ مقاله واصل‌شده به دبیرخانه همایش، آثاری که ساختار علمی را رعایت کرده بودند، وارد فرآیند داوری شدند که در نهایت ۲۲۸ مقاله موفق به پذیرش چکیده و احراز شرایط علمی حضور در همایش شدند.

وی افزود: از میان مقالات پذیرفته‌شده، ۶۳ مقاله برای ارائه شفاهی به‌صورت سخنرانی انتخاب شدند و ۱۱۷ مقاله نیز به‌صورت پوستر در نمایشگاه جانبی همایش ارائه خواهند شد.

دبیر علمی همایش ادامه داد: همچنین ۴۷ مقاله پس از طی مراحل نهایی داوری، در مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانش‌آموزان محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا منتشر می‌شوند.

تقوی‌نیا با قدردانی از مشارکت پژوهشگران، معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور بیان کرد: سطح کیفی آثار ارسال‌شده نشان‌دهنده توجه روزافزون به پیوند دانش محتوا و دانش تربیتی در آموزش جغرافیا است و این همایش فرصتی برای تبادل تجربه‌ها و دستاوردهای علمی در این حوزه به شمار می‌رود.

ششمین همایش ملی دانش‌آموزان محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا با هدف ارتقای کیفیت آموزش جغرافیا و توسعه رویکردهای نوین آموزشی برگزار می‌شود.