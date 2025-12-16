پورذهبی: کنگره ۵۵۳۶ شهید کردستان باید در تراز ملی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید استان گفت: این کنگره باید با تولید آثار فرهنگی ماندگار، توجه به وصیت‌نامه شهدا و معرفی شهدای شاخص، به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به آیه ۶۰ سوره مبارکه الرحمن «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» اظهار کرد: شهدا با جانفشانی خود بزرگ‌ترین احسان را به ما کرده‌اند و برگزاری کنگره، تلاشی برای پاسخ‌گویی به این احسان و انعکاس بخشی از مجاهدت‌های آنان است.

وصیت‌نامه شهدا؛ گنجینه‌ای مغفول

وی با تأکید بر بهره‌گیری از وصیت‌نامه شهدا در تولید آثار فرهنگی و محتوایی افزود: وصیت‌نامه‌های شهدا ظرفیت عظیمی برای الگوسازی دارند و این موضوع مورد تأکید امام راحل (ره) نیز بوده است.

وی گفت: بسیاری از وصیت‌نامه‌ها، به‌ویژه وصیت‌نامه شهدای دانش‌آموز، سرشار از نکات تربیتی و معرفتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

لزوم رسیدگی به مقابر شهدا

نماینده ولی‌فقیه در کردستان توجه ویژه به ساماندهی و رسیدگی به مقابر شهدا را ضروری دانست و گفت: با توجه به حضور مهمانان داخلی و ملی در ایام کنگره، باید علاوه بر گلزارهای شاخص، به مقابر شهدای روستایی و کمتر شناخته‌شده نیز توجه شود.

پورذهبی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در استان بیان کرد: می‌توان از ظرفیت این جشنواره‌ها برای تبلیغ کنگره و اجرای برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کرد و این موضوع نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی است.

معرفی شهدای شاخص استان

وی معرفی شهدای شاخص استان را یکی از محورهای مهم کنگره دانست و افزود: شهدای استان کردستان دارای شاخص‌های متنوعی از جمله علمی، نخبگانی، سنی، معنوی، شجاعت و نقش‌آفرینی اجتماعی هستند که باید به‌درستی معرفی شوند.

وی گفت: همچنین شهدایی که اصالتاً متعلق به استان هستند اما در دیگر مناطق به خاک سپرده شده‌اند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

مستند و فیلم سینمایی؛ ابزار اثرگذار انتقال پیام شهدا

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تولید آثار تصویری را از نیازهای جدی کنگره برشمرد و گفت: اگر امکان ساخت فیلم سینمایی وجود نداشته باشد، تولید مستندهای فاخر و اثرگذار می‌تواند نقش مهمی در انتقال پیام شهدا به نسل‌های مختلف ایفا کند.

پورذهبی با تأکید بر تولید آثار مکتوب با کیفیت تصریح کرد: به جای تولید تعداد زیاد کتاب، باید بر آثار فاخر با قلم قوی تمرکز شود تا ماندگاری بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی استان گفت: با توجه به محدودیت‌های فصلی، بهترین زمان برای برگزاری کنگره اردیبهشت یا خردادماه است تا هم کیفیت برنامه‌ها افزایش یابد و هم امکان حضور مهمانان به‌سهولت فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تأکید کرد: استان کردستان به‌واسطه تقدیم شهدای فراوان، به‌ویژه در مناطق مرزی، باید در برگزاری این کنگره در سطحی بالاتر از دیگر استان‌ها ظاهر شود و همه ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف به‌کار گرفته شود.