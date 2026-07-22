پورذهبی: کنگره شهدای کردستان بر شهدای جنگ ۱۲ روزه و نسل جوان تمرکز کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان، با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره، اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در استان قابل تقدیر است و کمیته‌های مختلف با جدیت در حال اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هستند.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن به رخدادهای اخیر، افزود: شایسته است در برنامه‌های کنگره توجه بیشتری به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شود، چرا که این شهدا متعلق به وقایع اخیر هستند و روایت زندگی، ایثار و مظلومیت آنان می‌تواند در تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی اثرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: بخشی از این حوادث با صحنه‌های بسیار تلخ و تأثربرانگیز همراه بوده و ثبت و روایت هنرمندانه این وقایع می‌تواند نسل امروز را با واقعیت‌های دفاع و مقاومت آشنا کند.

پورذهبی با تأکید بر ضرورت افزایش اثرگذاری برنامه‌های کنگره در میان نسل جوان، گفت: نوجوانان و جوانان باید بیش از گذشته مخاطب برنامه‌های فرهنگی مرتبط با شهدا باشند و لازم است برای ارتباط مؤثر با این قشر، برنامه‌های متناسب با نیاز و زبان آنان طراحی شود.

وی با اشاره به ظرفیت بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی بسیار پررنگ است و این ظرفیت باید در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

دانشگاه‌ها نقش فعال‌تری ایفا کنند

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌های استان اظهار کرد: آموزش و پرورش اقدامات ارزشمندی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داده است، اما انتظار می‌رود دانشگاه‌ها نیز با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه‌های گسترده‌تر و اثرگذارتری در این زمینه اجرا کنند.

پورذهبی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان مشغول تحصیل هستند، افزود: این جامعه بزرگ دانشجویی ظرفیت مهمی برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان به شمار می‌رود و باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت برنامه‌ریزی شود.

وی نقش رسانه‌ها را در موفقیت برنامه‌های کنگره مهم ارزیابی کرد و گفت: امروز رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: حتی رسانه‌های کوچک و فعالان فضای مجازی با مخاطبان محدود نیز می‌توانند در انتقال پیام شهدا و گسترش فرهنگ ایثار نقش مؤثری ایفا کنند.

پورذهبی در پایان با تأکید بر اهمیت کیفیت مخاطبان برنامه‌های کنگره خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش تعداد شرکت‌کنندگان، باید حضور اقشار اثرگذار همچون دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان در برنامه‌های کنگره مورد توجه قرار گیرد، چرا که هرچه ارتباط این گروه‌ها با فرهنگ ایثار و شهادت عمیق‌تر شود، آثار ماندگارتری در جامعه برجای خواهد گذاشت.