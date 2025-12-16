به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک؛ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت آسیاتک و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران روز دوشنبه ۲۴ آذرماه امضا شد. براساس این تفاهم‌نامه همکاری، ساختمان‌های درحال ساخت توسط سازمان نظام مهندسی مازندران از ابتدا به زیرساخت شبکه فیبر نوری آسیاتک مجهز می‌شوند.

همچنین براساس این تفاهم‌نامه قرار است هر دو مجموعه در بررسی طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از مهندسان این تشکل با یکدیگر همکاری کنند.

فراهم‌سازی فضای آموزشی مناسب برای متقاضیان و مهندسان در راستای فراگیری امور مربوط به اجرای زیرساخت فیبر نوری در ساختمان‌ها و اطلاع‌رسانی درباره خدمات و مزایای شبکه فیبر نوری توسط دو مجموعه از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه است.

