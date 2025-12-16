به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودی اظهار کرد: با توجه به پیشبینی اداره کل هواشناسی و صدور هشدار نارنجی مبنی بر وقوع سیل، گسترش سامانه ناپایدار و بارشزا در سطح استان همه تفرجگاهها و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست تا پایان هفته جاری در خراسان رضوی تعطیل است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: در راستای پیشگیری از بروز هرگونه حادثه و حفظ ایمنی بازدیدکنندگان ورود به مناطق تفرجگاهی استان تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و از شهروندان تقاضا میشود همکاری لازم را با نیروهای اجرایی و محیطبانان استان داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه مردم به هشدارهای هواشناسی افزود: با توجه به شدت بارشها و احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط از گردشگران، علاقهمندان به طبیعت و تمامی مردم استان درخواست میشود از هرگونه تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی، بستر مسیلها، رودخانهها و مناطق حفاظتشده تا پایان هفته به طور جدی خودداری کنند.
محمودی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای امدادی و مدیریتی در آمادهباش کامل قرار دارد و از تمامی ظرفیتها برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی استفاده خواهد کرد.
