تجلیل از استعدادهای فوتبالی نونهالان در باغستان با حضور مسئولان شهری

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از استعدادهای فوتبالی نونهالان رده سنی ۱۰ سال فستیوال هیأت فوتبال جنوب غرب استان تهران، با حضور مسئولان شهری در شهر باغستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور محمدرضا شمسایی شهردار باغستان، علیمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر، کشاورز عضو شورای اسلامی شهر، مسئول تربیت بدنی شهرداری، مربیان، مسئولان فنی تیم‌ها و خانواده‌های بازیکنان همراه بود، از تلاش‌ها و موفقیت‌های نونهالان فوتبالی حاضر در فستیوال قدردانی شد.

شهردار باغستان در این آئین با تأکید بر اهمیت ورزش پایه، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در ورزش کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در ارتقای سلامت اجتماعی و پرورش استعدادهای آینده فوتبال کشور دارد و مدیریت شهری باغستان حمایت از این حوزه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

علیمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر باغستان نیز با تقدیر از بازیکنان، مربیان و همراهی خانواده‌ها گفت: توجه به ورزش پایه، زمینه‌ساز رشد اخلاقی، اجتماعی و ورزشی نسل آینده است و شورای اسلامی شهر همواره حامی برنامه‌هایی خواهد بود که به شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان منجر شود.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی موجب افزایش انگیزه، تقویت اعتماد به نفس و پرورش روحیه تلاش و همدلی در میان نونهالان می‌شود.

کشاورز عضو شورای اسلامی شهر باغستان نیز با اشاره به نقش اثرگذار مربیان و عوامل فنی، از زحمات آنان در تربیت ورزشی و اخلاقی بازیکنان تقدیر کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از بازیکنان رده سنی ۱۰ سال فستیوال هیأت فوتبال جنوب غرب استان تهران تجلیل شد و مربیان و عوامل فنی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.