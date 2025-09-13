پروژه مسابقات مدارس فوتبال کشور کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فعالیتهای فوتبال پایه کشور با توجه به تقویم سالانه گرسروتز وارد فاز تازهای شده است تا حالا برای نخستین بار در تقویم سالانه، مسابقات فوتبال مدارس سراسر کشور برگزار شود.
این رقابتها با هدف ایجاد فرصت برابر بازی و رقابت برای نونهالان، ورود بازیکنان مستعد به دنیای حرفه ای فوتبال و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای فوتبالی، در رده سنی زیر ۱۴ سال دختران و پسران برگزار میشود و از مرحله شهرستانی آغاز و تا سطح ملی ادامه خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تیمها باید متشکل از مدارس فوتبال بوده و تمامی بازیکنان، مربیان، کادر فنی و مدیران تیمها الزاما در سامانه مدارس فوتبال کشور ثبتنام کنند.
همچنین مربیان موظفاند مدارک معتبر مربیگری ارائه دهند و مسابقات با داوران رسمی رده سنی زیر ۲۰ سال برگزار خواهد شد.
پشت سر گذاشتن دوره حفاظت از کودکان برای مربیان، کادرفنی و بازیکنان الزامی است. تیمهای شرکت کننده میبایست دارای مجوز فعالیت از هیأتهای فوتبال استان و شهرستان متبوع باشند.
مسابقات شهرستانی: در مرحله شهرستانی، هر تیم موظف است با حضور بازیکنان رده سنی زیر ۱۴ سال و مربیان واجد شرایط در مسابقات حاضر شوند. در این مرحله، تیمهای مدارس با نظارت هیأتهای فوتبال شهرستان و باشگاههای محلی به میدان خواهند رفت و بهترینها برای حضور در مرحله استانی انتخاب میشوند.
مسابقات استانی: در ادامه، مسابقات استانی با حضور ۲۲ بازیکن منتخب شهرستانها برگزار خواهد شد. این رقابتها با هدف انتخاب تیمهای برتر استان و معرفی آنها به مرحله منطقهای انجام خواهد گرفت.
مسابقات منطقهای: در مرحله منطقهای کشور، مسابقات با حضور تیمهای منتخب استانها در هر منطقه (۴ استان) و با شرکت ۱۰۰ بازیکن برتر به میزبانی یکی از استانها برگزار خواهد شد. در این مرحله نیز ناظران استعدادیاب فدراسیون فوتبال حضور خواهند داشت و ۱۸ الی ۲۰ بازیکن برتر از هر منطقه برای مرحله نهایی انتخاب میشوند.
رده ملی: در نهایت، مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال با حضور ۱۵۰ بازیکن برتر در قالب هشت تیم از مناطق، در پایگاه ملی فوتبال پایه کشور با حضور سرمربیان تیمهای ملی به رقابت میپردازند و ۵۰ بازیکن برتر در مرحله نهایی در قالب دو تیم ملی الف و ب در اردوهای ملی حضور خواهند یافت.
