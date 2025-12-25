پایان مطالعات احداث پل روگذر باباسلمان در باغستان

محمدرضا شمسایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارتقای زیرساختهای حملونقل از اولویتهای مدیریت شهری است، گفت: طرح مطالعاتی احداث پل روگذر باباسلمان و ساماندهی محور حدفاصل دهمویز تا پل بادامک پس از بررسیهای دقیق فنی، ترافیکی و مهندسی به مرحله نهایی رسیده است.
وی افزود: در این مطالعات، جریانهای ترافیکی موجود و پیشبینی تردد آتی، هندسه مسیر، ایمنی تقاطعات، ظرفیت معبر، شرایط ژئوتکنیک و الزامات سازهای پل بهصورت جامع بررسی شده است.
شهردار باغستان با اشاره به لحاظ شدن ملاحظات زیستمحیطی و شهرسازی در این طرح تصریح کرد: گزینههای مختلف طراحی از منظر فنی و اقتصادی ارزیابی و الگوی بهینه برای اجرا پیشنهاد شده است.
شمسایی پایان این فاز مطالعاتی را آغاز تحولی در شبکه معابر منطقه دانست و گفت: با اتمام مطالعات، زمینه ورود پروژه به مرحله طراحی تفصیلی و تأمین اعتبارات اجرایی فراهم شده است.
وی تأکید کرد: اجرای این پروژه موجب ارتقای سطح سرویسدهی محور، کاهش تأخیرات ترافیکی، افزایش ایمنی کاربران و بهبود پیوستگی شبکه معابر شهری خواهد شد.
شهردار باغستان در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار و ساماندهی ترافیک، اجرای این پروژه را با جدیت دنبال میکند.
