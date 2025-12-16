انصاری: تغییر اقلیم مانند یک بحران در حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، در همایش بهداشت محیط، با عنوان این مطلب که تلاش ما این است که آلایندههای هوا کاهش یابد، گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، تلاش کردیم کارگروه ملی مدیریت هوا را فعال کنیم.
وی با عنوان این مطلب که در سنوات گذشته در بحث وسایل نقلیه آلاینده اقدامات خاصی انجام نشده بود، افزود: در دولت چهاردهم توانستیم با همکاری شهرداری تهران نسبت به جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلتهای برقی اقدام کنیم.
انصاری به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم حدود ۶۰ درصد رشد در بحث استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر داشتیم.
وی افزود: تغییر اقلیم را باید به مثابه یک بحران در حوزه سلامت قلمداد کرد.
انصاری گفت: مخاطرات زیست محیطی، چالش پیش روی دولتها در حوزه سلامت خواهد بود.
وی افزود: به خطر افتادن امنیت غذایی و تشدید فقر، از علل تغییرات محیطی خواهد بود.
انصاری گفت: سازگاری در مقابل تغییر اقلیم، یکی از راهکارهای عبور از مشکلات زیست محیطی است.
نظر شما