۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

اعلام اسامی ۱۳ مصدوم واژگونی اتوبوس اصفهان - مشهد

اصفهان - اسامی ۱۳ نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری اصفهان - مشهد در گردنه نیه نطنز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری متعلق به شرکت «رویال سفر» که ساعت ۲۲:۱۱ شامگاه گذشته و پس از پل شیراز رخ داد، ۱۳ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

بر اساس فهرست رسمی مصدومان، اسامی افراد آسیب‌دیده به شرح زیر است:

- زهرا پاکزاد، ۲۶ ساله
- نرگس طالبی ۵۰ ساله
- عقیل عابدی، ۴۴ ساله
- مهدی مقاره ۹ ساله
- مجتبی شفیعی، ۳۲ ساله
- نگین اباذری، ۲۸ ساله
- رضا مخملباف، ۳۸ ساله
- زهرا یوسفی، ۳۴ ساله
- هلی پیمان‌صفت، ۵۰ ساله
- ام‌البنین ازنایی، ۴۲ ساله
- فاطمه شجاعی، ۲۰ ساله
- مسعود دهنوی، ۳۸ ساله
- محمد امین قاسمی، ۲۳ ساله

این افراد پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان‌های خانم الانبیا نطنز، غرضی و گلدیس منتقل شده‌اند.

طبق گزارش مراکز درمانی، نوع آسیب اغلب مصدومان مولتی تروما اعلام شده و در حال حاضر همگی تحت نظر پزشک بوده و وضعیت عمومی آن‌ها پایدار گزارش شده است.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه و مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

