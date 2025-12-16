اعلام اسامی ۱۳ مصدوم واژگونی اتوبوس اصفهان - مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری متعلق به شرکت «رویال سفر» که ساعت ۲۲:۱۱ شامگاه گذشته و پس از پل شیراز رخ داد، ۱۳ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند.

بر اساس فهرست رسمی مصدومان، اسامی افراد آسیب‌دیده به شرح زیر است:

- زهرا پاکزاد، ۲۶ ساله

- نرگس طالبی ۵۰ ساله

- عقیل عابدی، ۴۴ ساله

- مهدی مقاره ۹ ساله

- مجتبی شفیعی، ۳۲ ساله

- نگین اباذری، ۲۸ ساله

- رضا مخملباف، ۳۸ ساله

- زهرا یوسفی، ۳۴ ساله

- هلی پیمان‌صفت، ۵۰ ساله

- ام‌البنین ازنایی، ۴۲ ساله

- فاطمه شجاعی، ۲۰ ساله

- مسعود دهنوی، ۳۸ ساله

- محمد امین قاسمی، ۲۳ ساله

این افراد پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان‌های خانم الانبیا نطنز، غرضی و گلدیس منتقل شده‌اند.

طبق گزارش مراکز درمانی، نوع آسیب اغلب مصدومان مولتی تروما اعلام شده و در حال حاضر همگی تحت نظر پزشک بوده و وضعیت عمومی آن‌ها پایدار گزارش شده است.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه و مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.