به گزارش خبرنگار مهر، سومین شب از رویداد «اوج هنر» امروز ۲۵ آذر در سازمان هنری رسانهای اوج برگزار شد. از حاضران در این برنامه میتوان به کمال تبریزی، جلیل فرجاد، جهانبخش سلطانی، محمد فیلی و ... اشاره کرد.
از «مردان آنجلوس» تا «سردلبران»
اجرای مراسم را علی مرادخانی برعهده داشت که در ابتدا از جهانبخش سلطانی دعوت کرد تا نخستین سخنران برنامه باشد.
سلطانی بیان کرد: من با دوست عزیزم آقای جعفر دهقان کارهای متعدد داشتهایم و این ارتباط به رفاقت و رفتوآمدهای خانوادگی نیز ختم شد. «مردان آنجلوس»، «حضرت یوسف»، «حماسه مجنون»، «سر دلبران»، «آتش و شبنم» از جمله همکاری ها مشترک ماست.
این بازیگر قدیمی افزود: دوران فعالیت ما در سینما برمیگشت به ۸ سال دفاع مقدس، این موضوع پیامد خوبی میتوانست داشته باشد. دوران خیلی پر برکت و بسیار زیبایی با استاد جعفر دهقان داشتیم و هیچ وقت اوقات حضور در پشت صحنه آثار فراموشم نمیشود. امیدواریم این راه طیشده حامل پیام و اثرگذاری باشد. جعفر دهقان سنتی را به جا گذاشته که برایش حضور در فیلم و سریال جنبه تفریحی نداشته باشد و آثاری که بازی کرده با روح و جسم وی درگیر بوده است. خوشحالم که او مورد توجه قرار گرفتهاست. او به معنای وسیع کلمه ایثار کرد. دهقان برپایه ایمان و عشق فعالیت می کرد. هرچه در مورد این استاد بگویم کم گفتهام. وی در کنار فرجالله سلحشور و جمال شورجه واقعا ایثار کرد و خود استاد دهقان هم معتقد بود که با فیلم ساختن دِین خود را ادا میکند.
کارنامهای که غنی است اما منیت ندارد!
جلیل فرجاد پس از سلطانی پشت تریبون حاضر شد و عنوان کرد: ایشان انسانی وارسته و بزرگوار هستند و من اگر مفتخر باشم باید بگویم که با ایشان افتخار رفاقت دارم. در تمامی این سالها من ندیدم که او پشت همکار یا کسی بد بگوید؛ زیبایی این نگفتن خیلی چشمگیر است. این گناه نکردن و غیبت نکردن آقای دهقان از موارد شاخص در شخصیت ایشان است. در تمامی کارهایی که از او دیدم متوجه درک عمیقش از نقش شدم و به همین دلیل است که وقتی وی نقشی را ایفا میکند، باورپذیری آن بسیار است. وقتی کارنامه آقای جعفر دهقان را نگاه میکنیم سرشار از موفقیت و پیروزی است، اما آیا در کلام، رفتار و نگاهش گوشهای از منیت در او وجود دارد؟ همه این موارد باعث زیبا دیده شدن او در تمامی موقعیتها است.
۳ نکته مهم در بازیگری؛ پالایش درونی مهم است
پس از فرجاد، کمال تبریزی اظهار کرد: من فقط برای جعفر دهقان به اینجا آمدهام و میخواهم به ۳ نکته درباره او اشاره کنم؛ استلا آدلر که از اساتید مهم بازیگران برجسته تاریخ سینما است، اشاره مهمی به نکتهای دارد. از نظر او هنرمند مخصوصا بازیگر باید یک پالایش درونی داشته باشد و اصلا نباید به دستمزد و اهمیت نقش توجه ویژه کند، اولین اصل پالایش درونی است. این موضوع امروزه در بازیگران سینما بسیار به ندرت دیده میشود اما قطعا یکی از آنها که این خصوصیات را داراست، جعفر دهقان است. این اتفاق منجر به قدرت بازیگری در یک هنرمند میشود.
وی یادآور شد: نکته دیگر توانایی جعفر دهقان در بازیگری است. آگاه هستم که نقشهای ایشان تنوع داشته است. اما در تجربه سریال «سرزمین مادری» که با جعفر دهقان داشتم، در مورد نقش جعفر دهقان، اگر هر فرد دیگری را انتخاب میکردم، نقش به این کیفیت اجرا نمیشد. باتوجه به تحول شخصیت در فصل اول و دوم او بدون اغراق به ایفای ۲ نقش در این سریال پرداخت. نکته آخر این است که فکر میکنم هرکسی که با جعفر دهقان همکاری کرده است، این احساس رضایت را داشته باشند. راحتی او با گروه و عشق ورزیدن و در اختیار پروژه بودن این حس رضایت را ایجاب میکند. چیزی که در بازیگران سینما کمتر دیده میشود.
سپس کلیپی با صحبتهای جعفر دهقان پخش شد.
اختلاف سنی ۲۰ ساله مانع آموختن نشد
در ادامه محمد فیلی روی صحنه آمد و ضمن خوشامدگویی به حضار، مطرح کرد: با وجود اختلاف سنی که با جعفر دارم اما از او بسیار آموختم و شاگردی کردم. صبوری را از او یاد گرفتم. در ۶-۷ کار سینمایی و سریال با جعفر دهقان همکاری کردم. او با عشق کار میکند و کار کرده است؛ او هم عشق به کار دارد و هم عشق به مردمش. محال است بین همکاران کسی را پیدا کنید که از جعفر دلخور باشد.
شیرینی همیشگی آقای بازیگر
گلعلی بابایی سخنران بعدی این برنامه بود که در سخنانی بیان کرد: در ذهن ما جوانهای نسل اول انقلاب که اهل سینما بودیم. نماد سینما در آن دوران فیلمهای فارسی بود. پس از پیروزی انقلاب و بروز و ظهور اندیشه و هنر اسلامی ارتباط ما با افرادی مانند جعفر دهقان، فرجالله سلحشور و ... برقرار شد. خیلی طولی نکشید که بچههای انقلاب دستبهکار شدن و سینمایی را ایجاد کردند که بعد هنری عمیقی داشته باشد.
وی ادامه داد: آقا جعفر را در نقشهای مختلف دیدیم و آن شیرینی همیشگی که در آثاری که ایشان ایفای نقش کردند، وجود داشت و دارد.
سپس آئین تجلیل و بزرگداشت از جعفر دهقان با حضور کمال تبریزی، جلیل فرجاد، محمد فیلی، گلعلی بابایی و جهانبخش سلطانی برگزار و با حضور حسین قرایی به نمایندگی از سازمان هنری رسانهای اوج هدیهای به جعفر دهقان تقدیم شد.
سینمای دفاع مقدس به فراموشی سپرده شد!
در ادامه جعفر دهقان بیان کرد: من بازیگری را از ۱۲ سالگی قبل از انقلاب آغاز کردم و شاگرد سعید کشنفلاح بودم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد حوزه هنری شدیم. سال ۱۳۶۰ اولین فیلم سینمایی را بازی کردم. اولویتم سینمای دفاع مقدس بود و بعد کارهای دیگر. پس از جنگ و دفاع ۸ ساله سینمای دفاع مقدس هم به دست فراموشی سپرده شد. من معتقدم فراموشی سینمای دفاع مقدس، یعنی فراموشی بچههای جنگ.
دستمزدهای نجومی نگرفتیم
وی افزود: سینمای جنگ تعطیل شد و من هم بلد بازیگری هرکاری نیستم. خداراشکر سینمای دینی و کارهای تاریخی آغاز شد و کار خود را با سریال «مردان آنجلوس» شروع کردم و خیلی خوشحالم که همکاری من با تلویزیون با کاری شروع شد که مربوط به قرآن است. معتقدم خدا من را خیلی دوست داشت که انتخابهایی را برایم ممکن کرد که آثار با ارزشی بودند.
دهقان در پایان یادآور شد: ما دستمزدهای میلیاردی نگرفتم. دستمزدهای ما اعداد بزرگ و کلانی نبود. به مرور دستمزد ما بیشتر شد اما به اعدادی که در ذهن شما وجود دارد، نرسید. تنها به میزانی که بتوانیم گذران عمر کنیم. مسئولان نسبت به ما بیتوجه هستند، تنها به مناسبتهای مختلف هدایایی میفرستند که کاربردی برای ما ندارد. بهجای این کارها باید از ما استفاده شود که اگر استفاده نشود، افسردگی، خودکشی و تکیدگی ایجاد میشود. زندگی ما به مو رسیده است اما به لطف خدا هیچ وقت این مو پاره نشده است. همیشه با خود گفتهام که صداقت در این سینما از همهچیز مهمتر است که امروزه در حال کمرنگ شدن است و امید من و نسل ما به نسل جوان است.
