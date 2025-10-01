به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهدای گواهینامه درجه یک هنری به جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از هنرمندان و مدیران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که با اجرای کامران ملکی در سالن سیفاله داد سازمان سینمایی برگزار شد، پس از پخش فیلمی از آثار جعفر دهقان، ابوالفضل صادق نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان خطاب به این بازیگر گفت: کارهایی که انجام میدهید پیام آور انسانیت، دوستی، مهربانی، همراهی، همدلی، صمیمیت، وفاق و ایثارگری است. چقدر خوب است در ایامی که هنوز برکت هفته دفاع مقدس را دارد و در ایامی که حال و هوای سرزمینمان حال و هوای آن سالها را دارد به استقبال این برنامه رفتیم.
وی افزد: بسیاری از هنرمندان عرصه دفاع مقدس بعدها در فیلمها، سریالها و آثار گونههای دیگه حضور داشتند اما آقای جعفر دهقان با اینکه امکان بسیاری برای حضور در گونههای دیگر را داشت هیچگاه از تعلقات فکری خود صرف نظر نکردند و هیچ گاه از فکر عقیده و ایدههایی که در ذهن داشتند عدول نکردند و همواره نقشهایی را پذیرفتند که هم باور و هم دغدغه آنها را داشتند.
وفادارترین بازیگر سینمای دفاع مقدس
در ادامه محسن علی اکبری تهیه کننده سینما با ذکر خاطراتی از همکاری با این بازیگر بیان کرد: جعفر دهقان همیشه رفیق خوبی است که با روحیه بسیار بالا و انرژی بسیار مثبتی که به گروه میدهد کارهای نشدنی را به شدن تبدیل میکند. او پرکارترین و وفادارترین بازیگر سینمای دفاع مقدس است.
همچنین جهانبخش سلطانی بازیگر سینما در سخنانی اظهار کرد: ما با جعفر دهقان در دفاع مقدس دورانی داشتیم و سینما وسیلهای شد که ما با او حتی ارتباط خانوادگی پیدا کنیم. به هر جهت خیلی خوشحالم از بهترین دوستم که اهل عشق و ایمان است تقدیر میشود. او واقعاً بسیار زیبا و درست خودش را در مقابل دوربین نشان میداد. تشکر و قدردانی میکنم از مسئولانی که به جعفر دهقان توجه کردند زیرا او واقعاً اهل خرد و دانش و عشق و زیبایی و ایمان است به همین دلیل باید فعالیتهای او در آینده بیشتر باشد تا عشق درونی او شکوفا شود.
جعفر دهقان هنرمندانه زندگی میکرد
سید احمد میرعلایی تهیه کننده سینما ;i از دیگر حاضران در مراسم بود، بیان کرد: درباره جعفر دهقان صحبتهای مختلفی شد. شهید سلیمانی میگفت برای شهید شدن باید شهید زندگی کنیم و برای هنرمند بودن باید هنرمند زندگی کنیم. یکی از کسانی که در کنار همه جنب و جوش و شادی و نشاطی که داشت هنرمندانه زندگی میکند جعفر دهقان است. او هنرمندی است که از موفقیت عزیزانی که کنارش بودند لذت میبرد و اگر دوستانش مشکل داشتند غصه دار میشد. در عین سادگی و همه خوبیهایی که از او گفتند، دهقان یک رفیق تمام عیار بود. آقای علی اکبری گفتند یک رفیق اما من می گویم هم پا.
محمدرضا شرف الدین تهیه کننده که سالها مسئولیت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس را بر عهده داشته است، گفت: شاید دهقان نقشهایی را ایفا کرده باشد که خیلی خشن بوده است اما او یک قلب رئوف دارد و نور علوی و مهدوی در وجودش است که به دل آدم مینشیند و مدال غلامی که از امام حسین (ع) گرفته برای دنیا و آخرتش کافیست.
نسل قلندرهای قدیم!
علی رویین تن نویسنده و کارگردان سینما از دیگر مهمانان حاضر در این مراسم نیز بیان کرد: من هم نسل جعفر دهقان، رضا شرف الدین، جهانبخش سلطانی، محسن علی اکبری نیستم اما به نظر من جعفر دهقان و این نسل و این آدم ها اصلاً آدمها و سینماگرهای طبیعی نیستند. اینها مانند قلندرهای قدیم هستند و مانند نسل آنها دیگر پیدا نمی شود. زیرا آنها با باور و آرمانشان کار هنری کردند و در این جامعه سیاست زده پرتکبر این نسل و این آدم ها هیچ وقت کلاس کاذب نگذاشتند، اگر بلد بودند میفهمیدیم که محسن علی اکبری، جهانبخش سلطانی، احمد میرعلایی و … چه ژنرالهایی هستند.
وی تصریح کرد: جعفر دهقان این همه نقش متنوع بازی کرده و مشخص است جریان پروپاگاندایی که اینها را از خودش نمیداند، او را نپذیرفته که البته مهم نیست اما ما دیگر از این جنس آدمها را پیدا نمی کنیم و سینمای ایران به خودش نخواهد دید. خیلی زیباست هنر به جایی برسد که آدم تکبر نداشته باشد و بفهمد که عین مردم هست و خوشبختترین آدم، آدمهایی هستند که به قلب مردم حکمفرمایی میکنند. تمنا میکنم به احترام این نسل بلند شوید و برای جعفر دهقان ایستاده دست بزنید.
در ادامه ناصر شفق موسس و اولین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، بیان کرد: نام جعفر همیشه برای من زیباست زیرا آنقدر خاطرات خوبی با او دارم که در هر کجا باشیم با هم شوخی می کنیم.
وی ادامه داد: رائد فریدزاده را دوست دارم و با عموی گرامی شان سالها همکاری داشتیم و عضو هیئت مدیره انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بودند. آقای فریدزاده متاسفانه سینمای جنگ نادیده گرفته شده و سینمای دفاع مقدس به عنوان بخش بسیار زیبایی از سینما نیز نادیده گرفته شده و البته تقصیر عزیزان فرهنگی نیست زیرا مدیران فرهنگی مانند فرماندهان گردانی هستند که هیچ مهماتی ندارند. زمانی که در انجمن سینمای دفاع مقدس بودیم فیلم «نیاز» ساخته علیرضا داوود نژاد، «بچههای آسمان» و «رنگ خدا» ساخته مجید مجیدی را هم جز فیلم های دفاع مقدس میدانستیم. زیرا معتقد بودیم هر فیلمی که به نجابت انسانی و به فرهنگ و آئین ایران سرافرازانه نگاه کند فیلم دفاع مقدس است. اگرچه خود سینمای دفاع مقدس شاه بیت سینماست و خیلی خوشحالم که امشب در محضر بزرگان سینمای دفاع مقدس حضور دارم و از سازمان سینمایی که این مراسم را برای آقای دهقان تدارک دیدند تشکر می کنم.
اسماعیل براری کارگردان سینما که با جعفر دهقان همکاری داشته است خطاب به او گفت: از اینکه پایمردی کردید و مثل یک درخت سبز باقی ماندی و ما الان در سایهات نشستیم و لذت میبریم تشکر میکنم. شما برای من احترام آمیز هستید زیرا این درجه هنری را به حق کسب کردید اما میخواهم بگویم برای شما این پاداش نیست بلکه ارزیابی توان و کلمات ارزشمندی است که از دهانتان بیرون میآید. لطفاً بالاتر بروید و ما هم به دنبالت راه میافتیم.
جعفر دهقان؛ سربازی در جبهه هنر
داریوش بابائیان دیگر تهیه کننده سینما که در جلسه حاضر بود، بیان کرد: در زمانی که در سینما و تلویزیون فعالیتم را شروع کردم جنگ بود و بچههایی که در سینمای جنگ کار میکردند راه خودشان را میرفتند. ما هم در بخش خصوصی سعی می کردیم فعالیت خودمان را داشته باشیم. آنقدر به بازی خوب جعفر دهقان علاقمند بودم که هر چه میگشتم جایی در فیلم هایم برای او پیدا کنم نمیشد تا به مرور زمان بالاخره در دو سه فیلم افتخار داشتم با او همکاری داشته باشم. جعفر یکی از گرمترین و با ادبترین بازیگرهایی بود که با ما کار کرد. من واقعاً از سازمان سینمایی به خاطر ارزشی که برای هنرمندان و آدمهایی که کار کردن و جای پایشان مانده، قائل است تشکر میکنم.
حبیب الله بهمنی از کارگردان های حاضر در مراسم نیز با تبریک به جعفر دهقان عنوان کرد: این حق شما بود. امیدوارم همرزمان شما هم به این موقعیت برسند گرچه این عناوین، عناوین ظاهری هستند و شما دکترای خودتان را قبلاً گرفتید. ما تنها در فیلم سینمایی «سیب و سلما» موفق شدیم از حضور ایشان استفاده کنیم و غیر از آن توانایی بازیگری که در کار ارائه دادند و به زیبایی از عهده نقش شان بر آمدند یک انرژی مضاعف برای گروه بودند. بخش عمدهای از بار روانی گروه را به دوش گرفته بودند و با حمایتهای انرژی بخششان گروه را نگاه میداشتند. جا دارد از جعفر دهقان تشکر کنم زیرا به عنوان یکی از سربازان دفاع مقدس واقعاً در جبهه هنر خوش درخشید.
هشدار رئیس سازمان سینمایی درباره فاصله هنرمندان و مخاطبان
در ادامه مراسم رئیس سازمان سینمایی در سخنانی با تبریک هفته دفاع مقدس و تقارن آن با این مراسم گفت: ما وقتی درباره ژانر سینمای جنگی صحبت میکنیم آن را در ترجمان فرهنگی خودمان به نام سینمای دفاع مقدس میشناسیم. زیرا دفاع به ذات مقدس است و اینکه بزرگی و عظمت یک ملت در این دفاع به نمایش گذاشته میشود و نقش شما به عنوان سینماگرانی که در نشان دادن این عظمت لحن و بوی ملی دارید بسیار مهم است و نشان از اهمیت این مساله دارد.
وی با تمجید از هنرنمایی جعفر دهقان در آثار مختلف گفت: ایشان در آثار مختلف و در مدیومهای مختلف از سینما تا تلویزیون نشان داد که بازیگر و هنرمند توانایی است و این توانایی و هنر را در هر نقشی به حق نشان داده است و در هر نقشی که نماینده مردم و یا گروهی بودند، آن را با صفا و صمیمیت ایفا کردند و خلوص نیت در هنر ایشان متجلی میشد.
فریدزاده با طرح این پرسش که چرا در برخی آثار سالهای اخیر ارتباطی که قبلاً بین مخاطب و هنرمندان وجود داشت دیگر دیده نمیشود، افزود: باید این مساله آسیب شناسی شود و ببینیم که کجا مسئولان اشتباه کردند، کجا بین ما و مردممان فاصله افتاد و کجا لحن و بیانمان متفاوت شد. زیرا این امر یک هشدار جدی است برای کسانی که در عرصههای مختلف فرهنگی و به خصوص سینما فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: برگزاری چنین مراسم هایی و تجلیل از هنرمندان یک هشدار است به ما مسئولان فرهنگی که باید وظیفه خود را بشناسیم و قدردان زحمات بزرگانی باشیم که ما را تا اینجا آوردند و هنر کشور را رشد دادند. امیدواریم ما هم برای شما امانت دار خوبی باشیم و در حفظ آن بکوشیم و مایه سرافکندگی شما نباشیم.
در ادامه با حضور رائد فریدزاده، ابوالفضل صادق نژاد، جهانبخش سلطانی، حسین طلابیگی مدیر کل پیشین دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع سازمان سینمایی و شهرزاد راستانی مدیر کل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع گواهینامه درجه یک جعفر دهقان اعطا شد.
برای من مردم مهم هستند
جعفر دهقان با تشکر از سازمان سینمایی و کسانی که در این مراسم حضور پیدا کردند، گفت: ۱۲ سالم بود کار تئاتر را شروع کردم و قبل از انقلاب یکی از شاگردان زنده یاد سعید کشن فلاح بودم که آن موقع ایشان دانشجوی هنرهای دراماتیک بود و تئاتر میخواند. پس از پیروزی انقلاب جذب حوزه هنری شدم و در زمان جنگ به نوعی وظیفه خودم میدانستم و میگفتم یا باید کار هنری انجام بدهم و یا در کنار رزمندهها بایستم و سلاح به دست بگیرم و بجنگم و اگر پشت خاکریز هستم باید کارهایی را انجام بدهم که بتوانم دل بچهها را شاد کنم.
وی ادامه داد: این بود که اولویتم را در انتخاب کارهای دفاع مقدس گذاشتم و خوشبختانه طوری شد که پرکارترین و بهترین بازیگر سینمای دفاع مقدس به انتخاب مردم در سال شدم. متاسفانه یک سری از دوستان سینماگر میگفتند بچههاییکه فیلمهای دفاع مقدس کار میکنند بازیگر نیستند و فقط به درد فیلمهای جنگی میخورند.
دهقان تصریح کرد: جنگ تمام شد و من از آن دسته آدمهایی نبودم که سر هر کاری بروم. خودم را مدیون و متعهد نسبت به بچههای جنگ می دانستم و بعد از جنگ سمت سینمای دینی آمدم و در «اصحاب کهف»، «مردان آنجلوس»، «حضرت یوسف»، «چهل سرباز»، «مختارنامه» و … نقش آفرینی کردم. زمانی گذشت و گفتند اینها بازیگرهایی هستند که فقط برای فیلمهای تاریخی مناسب هستند. یعنی فیلمهای دفاع مقدسی را کنار گذاشتند و بازیگر فیلمهای تاریخی شدند.
دهقان با دفاع از انتخاب هایش در بازیگری گفت: تلاش کردم ژانرهای مختلف کار کنم و با اکثر دوستانی که امشب اینجا حضور دارند همکاری داشتم و تجربه کسب کردم اما هیچ وقت نگفتم که من بازیگرم. گفتم هر که هرچه میخواهد بگوید مهم مردم هستند که احساس میکنم خیلی محبتشان شامل حالم شده است زیرا در کوچه و خیابان و هر کجا که میروم آنقدر محبت دارند و عشق میورزند که آدم خودش خجالت میکشد. من برای بچههای دفاع مقدس، خانواده شهدا، جانبازان، خانواده مفقودین کار کردم و همانقدر که آنها از من راضی باشند، همان قدر که توانسته باشم کارهای تاریخی و قرآنی انجام بدهم و مردم را به دین و ارزش های انقلاب اسلام آشنا و نزدیکتر کنم برایم کافی بوده است.
پیش از آغاز مراسم فیلم «بوی پیراهن یوسف» ساخته ابراهیم حاتمی کیا و بازی جعفر دهقان که توسط فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، نمایش داده شد.
پیش از این در مراسم «بزرگداشت مقام والای هنر»، این نشان به جهانگیر میرشکاری، سیروس الوند، ابوالفضل پورعرب و مجتبی راعی نیز اعطا شده بود.
