آبگیری ۳ میلیون متر مکعبی سد استقلال میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور نماینده استاندار هرمزگان در مدیریت بحران شرق هرمزگان با اشاره به بازدیدهای انجام شده در شهرستان میناب اظهار داشت: تلاش فرمانداران حوزه شرق برای کنترل و مدیریت بحران در بارندگی‌های اعلام شده قابل تقدیر است

وی افزود: در بازدیدهای انجام شده از مناطق شمالی شهرستان میناب و برخی از روستاهای دیگر اقدامات خوبی در حال انجام است که نشان دهند مدیریت خوب برای بحران است.

سلحشور گفت: در بازدید از سد استقلال آب منطقه همه اقدامات لازم را با برنامه‌ریزی انجام شده کنترل کرده است.

نماینده استاندار هرمزگان در مدیریت بحران شرق هرمزگان عنوان کرد: در پی بارندگی‌های انجام سد استقلال میناب تا این لحظه سه میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی های انجام شده توسط ستاد بحران و فرمانداری‌های شرق هرمزگان همه اقدامات لازم در حال پیگیری است.

سلحشور بیان داشت: امیدواریم این بارندگی‌ها منجر به آبگیری سدهای میناب و حوزه شرق و هرمزگان شود و بدون هیچ گونه خسارت و یا آسیبی از آن گذر کنیم.