آشوری: تأمین مایحتاج عمومی مردم اولویت ستاد بحران هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در نشست ستاد بحران شهرستان خمیر اظهار کرد: در بحران‌های مختلف کندی انتقال داده‌ها یکی از مشکلات بود و ایجاد مرکز کنترل هماهنگی و پاسخ ستاد بحران هرمزگان سرعت عمل و تصمیم گیری را در مدیریت بحران بالاتر برد.

وی افزود: اولین گام در مدیریت بحران، شناخت بحران است و برآیند اقدامات جمعی ستاد بحران کاهش هزینه‌ها و خسارت‌ها و افزایش بهره‌وری است.

وی به موضوع تنظیم بازار نیز اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، ذخایر استراتژیک استان در نقطه تعادل است و ستاد تنظیم بازار با همه شهرستان‌ها ارتباط گرفته است و در بحث نانوایی‌ها هم در جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ درصد از نانوایی‌های هرمزگان دوگانه سوز شد و این مسیر باید تداوم پیدا کند.

استاندار هرمزگان بیان کرد: آرد مورد نیاز نانوایی‌ها در حد مطلوبی تحویل داده شده است و تأمین نیازهای اساسی و مایحتاج عمومی جز اولویت‌های ستاد بحران است و با جدیت دنبال می‌شود.