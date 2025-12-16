به گزارش خبرنگار مهر، مریم جعفری عصر سه‌شنبه در آئین اختتامیه جشنواره بزرگ «مادخت» استان مازندران با اشاره به نقش تاریخی زن مسلمان ایرانی گفت: زن مسلمان ایرانی نه شرقی است و نه غربی؛ او تاریخی نو پیش روی زنان گشود و ثابت کرد می‌توان زن بود، عفیف و محجبه و شریف بود و در عین حال در متن جامعه و در مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی حضور مؤثر داشت.

وی افزود: زن مسلمان ایرانی نشان داد که می‌توان در کنار پاسداری از سنگر خانواده، در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سنگرسازی‌های جدید کرد و سطوح بزرگی از پیشرفت و تعالی را رقم زد. جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی با محوریت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نماد هویت زن مسلمان ایرانی است و با هدف تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در میان فعالان حوزه پوشاک برگزار می‌شود.

جعفری با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های موجود در تاریخ، هنر اقوام و میراث فرهنگی برای طراحی امروز، پرورش استعدادهای نوپا در عرصه طراحی و شناسایی پژوهش‌های کاربردی از اهداف این جشنواره است، تصریح کرد: دومین جشنواره استانی مادخت در سه بخش اثر، طرح و پژوهش از ابتدای آبان‌ماه آغاز به کار کرد و آثار تا پنجم آذرماه به دبیرخانه ارسال شد که در مجموع ۴۵۰ طرح و اثر به مرحله استانی راه یافت.

وی ادامه داد: افتتاحیه این جشنواره همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در سال ۱۴۰۴ برگزار شد و جشنواره در سه سطح دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد فعالیت خود را آغاز کرد که در نهایت ۲۵۰ طرح و اثر به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا کرد. بخش پژوهش نیز به‌صورت متمرکز در تهران داوری شد و تمامی پژوهش‌ها مستقیماً به دبیرخانه مرکزی ارسال گردید.

مسئول جامعه زنان مازندران با اشاره به برنامه‌های جانبی جشنواره گفت: همزمان با این رویداد، نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات بانوان استان در دو بخش پوشاک و صنایع دستی برگزار شد که شامل ۴۰ غرفه پوشاک و ۲۰ غرفه صنایع دستی بود. همچنین کلاس‌های آموزشی تخصصی دوخت به مدت پنج روز در تالار مرکزی برگزار شد. جشن میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نیز به مدت یک هفته همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار مرکزی برگزار گردید.

جعفری تأکید کرد: خواسته مشترک فعالان این حوزه، شناساندن، انتقال و گسترش فرهنگ پوشش عفیفانه مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی، مقابله آگاهانه با جنگ نرم دشمنان، شناسایی و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان، گسترش نمادهای دینی، ملی، بومی و محلی، تقویت شبکه پوشاک ایرانی اسلامی و توسعه صنایع دستی و تولیدات خانگی است.

وی در پایان گفت: درخواست همه دست‌اندرکاران این است که جشنواره مادخت به یک جریان فرهنگی مداوم در طول سال تبدیل شود تا بتواند در مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب و ایجاد پیوند مؤثر میان طراحان و تولیدکنندگان استان نقش‌آفرین باشد.