محمدنژاد: ۴۰ پایگاه راهداری زمستانی در مازندران فعال‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدنژاد با بیان اینکه ۲۳ راهدارخانه در طول ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌های اصلی، فرعی و روستایی مازندران فعالیت دارند، افزود ۳۰۶ راهدار در قالب ۴۰ پایگاه و گروه راهداری زمستانی با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برفگیر و کوهستانی با ارتفاع بالای هزار متر استان به انجام فعالیت‌های راهداری زمستانی مشغول هستند.

وی ادامه داد: تمامی محورهای اصلی و شریانی استان باز و تردد در آنها برقرار است، اما با توجه به کاهش دما در سطح محورهای کوهستانی به رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: اولویت کاری راهداران در زمان بحران و شرایط نامناسب جوی، باز ماندن محورهای شریانی و اصلی است به همین دلیل مردم با توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های مکرر در رسانه‌های حقیقی و مجازی از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی پرهیز نمایند.

محمدنژاد با بیان اینکه موجودی انبار شن و نمک نیز کنترل شده است، ادامه داد: استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری است.

مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های این استان است.