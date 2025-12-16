  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

محمدنژاد: ۴۰ پایگاه راهداری زمستانی در مازندران فعال‌ است

ساری - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: ۳۰۶ راهدار در قالب ۴۰ پایگاه و گروه راهداری زمستانی با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برفگیر فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدنژاد با بیان اینکه ۲۳ راهدارخانه در طول ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌های اصلی، فرعی و روستایی مازندران فعالیت دارند، افزود ۳۰۶ راهدار در قالب ۴۰ پایگاه و گروه راهداری زمستانی با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برفگیر و کوهستانی با ارتفاع بالای هزار متر استان به انجام فعالیت‌های راهداری زمستانی مشغول هستند.

وی ادامه داد: تمامی محورهای اصلی و شریانی استان باز و تردد در آنها برقرار است، اما با توجه به کاهش دما در سطح محورهای کوهستانی به رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: اولویت کاری راهداران در زمان بحران و شرایط نامناسب جوی، باز ماندن محورهای شریانی و اصلی است به همین دلیل مردم با توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های مکرر در رسانه‌های حقیقی و مجازی از سفر و گردش به مناطق ییلاقی و کوهستانی پرهیز نمایند.

محمدنژاد با بیان اینکه موجودی انبار شن و نمک نیز کنترل شده است، ادامه داد: استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری است.

مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های این استان است.

