به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد بعدازظهر چهارشنبه در نشست فعالان حوزه حملونقل و راهداری استان اظهار کرد: بخش عمده ماشینآلات راهداری مازندران عمری بالای ۲۰ سال دارند و این فرسودگی، بهرهوری و ایمنی عملیات نگهداری راهها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه نگهداری سالانه راههای استان به حدود ۲۰ همت اعتبار نیاز دارد، افزود: در حال حاضر تنها حدود ۳ همت به این بخش اختصاص مییابد و همین شکاف اعتباری، علت بخش زیادی از مشکلات زیرساختی جادههای استان است.
محمدنژاد تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، مجموعه راهداری مازندران تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای به کار گرفته است.
افزایشی سهمیه سوخت رانندگان
در ادامه این نشست، رضا رستمی، رئیس کانون حملونقل کالاهای کشور، از اجرای قریبالوقوع افزایش سهمیه سوخت رانندگان بر اساس پیمایش خبر داد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، سهم پرداختی بیمه تأمین اجتماعی رانندگان ۲۷ درصد تعیین شده بود، اما با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس، برنامهای برای کاهش این سهم به ۱۳.۵ درصد تدوین شده است.
وی افزود: مابقی سهم بیمه از محل میزان جابهجایی کالا و سهم بارنامه تأمین خواهد شد که این اقدام میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی را از دوش رانندگان بردارد.
همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این نشست با اشاره به نقش کلیدی حملونقل در توسعه و عدالت اجتماعی گفت: تردد هر کامیون و اتوبوس در جادهها به معنای توزیع فرصتها و خدمات در جامعه است و اقتصاد حملونقل یکی از پایههای اصلی توسعه به شمار میرود.
حسینیجو با اشاره به وجود منطقه آزاد در مازندران، خاطرنشان کرد: میتوان از ظرفیت این سازمان برای نوسازی ناوگان فرسوده راهداری و حملونقل استفاده کرد و بخشی از مشکلات مزمن این حوزه را کاهش داد.
در پایان این نشست، از برترینهای حوزه حملونقل و راهداری استان مازندران تجلیل شد.
