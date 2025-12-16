ماشین‌ آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری گیلان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس استاندار گیلان عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهداری استان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل و رانندگان، اظهار کرد: ۳۲ دستگاه ماشینآلات سنگین و ۶ دستگاه ماشینآلات نیمه سنگین با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان خریداری و به ناوگان راهداری استان اضافه شده است.
حقشناس با اشاره به تلاش شبانه روزی راهداران در گرما و سرما برای ساخت و نگهداری راهها، تصریح کرد: خرید این ماشینآلات و تجهیزات راهداری از اقدامات مهم استان برای باز نگه داشتن راهها در شرایط جوی مختلف و ارائه خدمات به کاربران جادهای است تا امکان تردد در راههای استان در تمامی فصول فراهم باشد.
وی افزود: طی پاییز سال جاری تاکنون ۱۷۰ میلیمتر باران در گیلان باریده و امید است در روزهای آتی و فصل زمستان این کمبود بارشها جبران شود.
استاندار گیلان یادآور شد: اگرچه شرایط جوی نامساعد و بارشها سختیهای کار راهداران را دوچندان میکند، اما این بارشها نعمتی الهی برای حفظ بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
