رونمایی از ۲ آلبوم منتشر نشده محمدرضا شجریان در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ آلبوم «بانگ دُهُل» و «سر در گریبان» به عنوان ۲ پروژه به جای مانده از آخرین کنسرت های مرحوم محمدرضا شجریان در قالب پروژه «یادگاری جاودانه» روز شنبه بیست و نهم آذر رونمایی می شوند.

این آلبوم ها ۲ اثر منتشر نشده از آخرین کنسرت های مرحوم محمدرضا شجریان طی سال ۱۳۹۳ در شهرهای مختلف اروپایی است که به واسطه نشر «دل آواز» در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در برنامه رونمایی چند اثر از این پروژه موسیقایی با سازهای ابداعی مرحوم محمدرضا شجریان نیز اجرا می شود.

زنده یاد محمدرضا شجریان خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی هفدهم مهر ۱۳۹۹ پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۸۰ سالگی درگذشت.