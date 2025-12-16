بارش برف جاده سربیژن و گدار کفنوئیه در کرمان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان کرمان، نسبت به تردد در برخی محورهای مواصلاتی هشدار داد.

وی با بیان اینکه جاده سربیژن به طور کامل مسدود است افزود: شهروندان به هیچ عنوان نباید از محور سربیژن «چه از مسیر جیرفت و چه از مسیر راین» تردد کنند، چرا که احتمال گرفتار شدن خودروها در مسیر وجود دارد و این وضعیت می‌تواند حتی خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان همچنین از مسدود بودن گدار کفنوئیه در شهرستان بافت خبر داد و افزود: از مردم تقاضا داریم از تردد غیر ضروری در سایر جاده‌های کوهستانی نیز خودداری کنند.

نژاد خالقی، تأکید کرد: افرادی که ناچار به تردد در محورهای کوهستانی هستند، پیش از حرکت وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری بررسی کنند و حتماً خودروی خود را به سوخت کافی، زنجیر چرخ و مقداری آذوقه مجهز داشته باشند.

وی، یادآور شد: با وجود بارش‌ها تاکنون گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان ثبت نشده است.