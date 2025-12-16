سقوط هواپیما در مکزیک؛ ۷ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آدریان هرناندس، هماهنگکننده حفاظت مدنی مکزیکوسیتی اعلام کرد: در حادثه سقوط یک هواپیمای کوچک در حدود ۵۰ کیلومتری غرب پایتخت مکزیک، دست کم ۷ نفر جان باختند.
هماهنگکننده حفاظت مدنی مکزیکوسیتی سپس افزود: این هواپیمای کوچک در حالی که قصد فرود اضطراری داشت، در منطقهای واقع در حدود ۵۰ کیلومتری فرودگاه «Toluca» سقوط کرد.
هرناندس افزود: در هواپیما ۸ مسافر و ۲ خدمه حضور داشتند، اما تاکنون پیکر بیجان ۷ نفر پیدا شده است.
تحقیقات در مورد علت وقوع این حادثه آغاز شده است.
