به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت کم‌نظیر بندر تاریخی سیراف در شکل‌گیری شبکه‌های بازرگانی دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند، اقدامات اولیه برای تهیه پرونده ثبت جهانی این محوطه تاریخی در حال انجام است.

سیراف در دوره‌های مختلف تاریخی، به‌ویژه در سده‌های نخستین اسلامی، یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری ایران و منطقه به‌شمار می‌رفته و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتباط میان ایران، شبه‌قاره هند، شرق آفریقا و چین داشته است.

وجود آثار ارزشمند باستان‌شناسی، از جمله دست کنده‌ای تاریخی، بقایای معماری شهری، اسکله‌ها و شواهد گسترده از فعالیت‌های دریایی و تجاری، سیراف را به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های بنادر تاریخی خلیج فارس تبدیل کرده است.

این بندر علاوه بر اهمیت اقتصادی، از منظر فرهنگی و تمدنی نیز جایگاهی ویژه دارد و نمادی از تعامل مسالمت‌آمیز فرهنگ‌ها و ادیان مختلف در طول تاریخ محسوب می‌شود.

کارشناسان میراث‌فرهنگی بر این باورند که ثبت جهانی سیراف می‌تواند نقش مهمی در حفاظت پایدار از این محوطه ارزشمند، معرفی هرچه بیشتر تاریخ دریانوردی ایران و توسعه گردشگری فرهنگی در جنوب کشور ایفا کند.

همچنین این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و هویتی سواحل خلیج‌فارس و تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی باشد.