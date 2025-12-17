به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سید عباس شاه‌مرادی، مدیرعامل شرکت آرا پژوهش، اظهار کرد: شرکت آرا پژوهش با بیش از ۲۰ سال تجربه در تولید تجهیزات نانومتری، تنها تولیدکننده دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) پیشرفته و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) در کشور است.

وی افزود: از آنجا که AFM و TEM به عنوان ضروری‌ترین ابزارها در پروژه‌های نانو به شمار می‌روند، علاوه بر امکان توپوگرافی و تصویرگیری در مقیاس مولکولی و اتمی، قادر به تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، الکترونیکی و مغناطیسی مواد در مقیاس نانو هستند.

شاه‌مرادی ادامه داد: در جهان تنها شش کشور تولیدکننده AFM و سه کشور سازنده TEM هستند و دستگاه‌های ساخت داخل از نظر عملکرد، کارایی و اقتصادی کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره کاربرد میکروسکوپ‌های نیروی اتمی و الکترونی در پروژه‌های نانو گفت: این میکروسکوپ‌ها ابزارهای ضروری برای محققان نانو هستند و امکان مشاهده و تحلیل دقیق نمونه‌ها در مقیاس نانومتری را فراهم می‌کنند؛ یعنی هزار برابر بیشتر از میکروسکوپ‌های معمولی. این دستگاه‌ها در حوزه‌های پزشکی، زیستی و مهندسی کاربرد دارند و به محققان امکان می‌دهند تا کارهای عملی خود را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

مدیرعامل شرکت آرا پژوهش در خصوص تولید جهانی TEM و AFM افزود: در دنیا، میکروسکوپ الکترونی تنها توسط ژاپن و آمریکا تولید می‌شود و ما سومین تولید کننده این محصول هستیم.

وی درباره قیمت و رقابت با نمونه‌های خارجی گفت: دستگاه‌های ساخت داخل با قیمتی کمتر از نمونه خارجی (۴۰ درصد ارزان‌تر) عرضه می‌شوند و صادرات به چند کشور همسایه داشته‌ایم.

شاه‌مرادی در پاسخ به سوالی درباره استفاده داخلی این تجهیزات بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور به این تجهیزات مجهز شده‌اند.