توجه به نقش فیزیوتراپی در ارتقای کیفیت زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موذن‌زاده، در حاشیه افتتاحیه پنجمین کنگره بین‌المللی و سی‌وششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران با اشاره به تعریف سالمندی بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: بر مبنای این تعریف، افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می‌شوند و در حال حاضر جمعیت سالمندان کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون نفر است.

وی افزود: برآوردهای جمعیتی نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۲۰ سهم سالمندان به حدود ۲۰ درصد و تا سال ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور خواهد رسید؛ به‌گونه‌ای که طی کمتر از ربع قرن آینده، از هر پنج ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. این روند ایران را در زمره کشورهای دارای سریع‌ترین نرخ سالمندی در جهان قرار می‌دهد.

موذن‌زاده با تأکید بر اینکه نیازهای درمانی سالمندان با سایر گروه‌های سنی تفاوت ماهوی دارد، گفت: سالمندان معمولاً با مجموعه‌ای از بیماری‌ها به‌صورت هم‌زمان مواجه‌اند؛ از جمله بیماری‌های اسکلتی‌عضلانی، پوکی استخوان، آرتروز، دیابت، فشار خون و سایر بیماری‌های سیستمیک. مدیریت این شرایط نیازمند تخصص، تجربه و رویکرد چندبُعدی در درمان است.

نایب‌رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به افزایش امید به زندگی در کشور بیان کرد: امید به زندگی در ایران به حدود ۸۰ سال در زنان و کمی کمتر در مردان رسیده است. در این شرایط، نقش فیزیوتراپی و توانبخشی صرفاً افزایش طول عمر نیست، بلکه ارتقای کیفیت زندگی، حفظ استقلال، تحرک و پویایی سالمندان تا پایان عمر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: در حالی که خدمات پزشکی سال‌ها را به زندگی اضافه می‌کند، فیزیوتراپی و توانبخشی زندگی را به سال‌ها اضافه می‌کند. توانایی راه رفتن، انجام فعالیت‌های روزمره و حفظ استقلال اجتماعی و خانوادگی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی سالمندان است که تحقق آن بدون توسعه خدمات فیزیوتراپی ممکن نیست.

موذن‌زاده با اشاره به محورهای علمی پنجمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: در این کنگره، موضوعاتی از جمله نقش فیزیوتراپی در سالمندی، سرطان‌ها، پوکی استخوان، مشکلات عملکردی مفصل زانو، اختلالات مفصل لگن و ستون فقرات کمری، فیزیوتراپی کف لگن، درمان‌های دستی و تکنیک‌های آزادسازی بافت نرم، فیزیوتراپی در بیماران قلبی و ریوی به‌ویژه در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، توانبخشی عصبی و شناختی، شکستگی‌های شایع سالمندان، الکتروتراپی مبتنی بر شواهد علمی و روش‌های نوین درمانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین از حضور سخنرانان بین‌المللی در این رویداد علمی خبر داد و افزود: دکتر قاضی سرهان از کشور بحرین با ارائه کارگاه و سخنرانی در حوزه درمان دستی و ابزار گریستون و دکتر علی ایرانی، رئیس انجمن فیزیوتراپی هندوستان، از جمله سخنرانان خارجی این کنگره هستند.

پنجمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران با حضور متخصصان داخلی و خارجی، با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای نوین در حوزه فیزیوتراپی و توانبخشی، در حال برگزاری است.