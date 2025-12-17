به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن اقشار کمدرآمد در روستای کریمآباد گرگان، با اشاره به وضعیت محرومیت در بخشهایی از استان گلستان اظهار کرد: اگرچه گلستان بهعنوان استانی سرسبز شناخته میشود، اما نوار شمالی و شرقی استان با محرومیتهای جدی مواجه است و رفع این عقبماندگیها نیازمند اقدام عملی در حوزه مسکن و زیرساختهاست.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته اقدامات کمسابقهای در حوزه عمران روستایی انجام شده است، افزود: استان گلستان دارای ۹۳۶ روستاست که طی یک سال اخیر بیش از ۳۰۰ روستا از اجرای طرح هادی و آسفالت معابر بهرهمند شدهاند و تنها در همین مدت، بیش از ۶ هزار واحد مسکن روستایی احداث شده که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آن مربوط به مددجویان کمیته امداد بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به مشخصات پروژه جدید گفت: این شهرک در زمینی به مساحت ۳.۴ هکتار و در مجاورت شهر گرگان با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی تأمین شده و از نظر دسترسی، فاصلهای با شهر ندارد؛ بهطوری که تمامی زیرساختهای آب، برق، گاز و خدمات عمومی برای آن فراهم است.
خسروی ادامه داد: در این پروژه ۳۰۰ واحد مسکونی دوطبقه ویلایی پیشبینی شده که هر چهار واحد دارای حیاط مشترک بوده و کاربریهای عمومی نظیر مسجد، فضای آموزشی، ورزشی، پارک، نانوایی و واحدهای خدماتی نیز در طراحی آن لحاظ شده است؛ بهگونهای که این مجموعه بهمثابه یک شهرک مستقل شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به حمایتهای مالی این طرح اظهار کرد: برای هر واحد، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله از طریق بانک ملی در نظر گرفته شده و کمکهای بلاعوض از سوی کمیته امداد، بنیاد مسکن و اعتبارات نمایندگان نیز پیشبینی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: پیشبینی ما برای اجرای کامل پروژه دو سال است، اما با اجرای فازبندی، بخشی از واحدها از سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید تا هرچه سریعتر زمینه خانهدار شدن خانوارهای نیازمند گرگان فراهم شود.
