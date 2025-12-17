  1. استانها
آغاز ساخت ۳۰۰ واحد مسکن مددجویی در گلستان با حضور رئیس کمیته امداد

گرگان-آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی ساخت ۳۰۰ واحد مسکن ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان، با حضور بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آئین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰ واحد مسکن ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

این پروژه با هدف تأمین مسکن پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و ارتقای سطح معیشت مددجویان در مناطق مختلف استان گلستان آغاز شده و در قالب برنامه‌های حمایتی دولت و نهادهای انقلابی اجرا می‌شود.

مسئولان حاضر در این آئین، اجرای این طرح را گامی مؤثر در جهت کاهش دغدغه مسکن اقشار کم‌برخوردار دانسته و بر تسریع روند ساخت و تحویل واحدها در موعد مقرر تأکید کردند.

