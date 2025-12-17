آغاز ساخت ۳۰۰ واحد مسکن مددجویی در گلستان با حضور رئیس کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰ واحد مسکن ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
این پروژه با هدف تأمین مسکن پایدار برای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد و ارتقای سطح معیشت مددجویان در مناطق مختلف استان گلستان آغاز شده و در قالب برنامههای حمایتی دولت و نهادهای انقلابی اجرا میشود.
مسئولان حاضر در این آئین، اجرای این طرح را گامی مؤثر در جهت کاهش دغدغه مسکن اقشار کمبرخوردار دانسته و بر تسریع روند ساخت و تحویل واحدها در موعد مقرر تأکید کردند.
