به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابائی صبح چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژههای مسکن مددجویی، با قدردانی از حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و مسئولان استانی، اظهار کرد: پروژههای کمیته امداد همواره با خیر و برکت همراه بوده، اما این طرح مسکن به دلیل حمایتها و همراهی ویژه مسئولان، از شرایط استثنایی برخوردار است.
وی با اشاره به تخصیص زمین این پروژه افزود: زمین مورد نیاز با دستور استاندار گلستان تأمین شده که ارزشی بالغ بر هزار میلیارد تومان دارد و علاوه بر آن، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل اعتبارات نمایندگان، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی رئیس کمیته امداد کشور، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه از صندوق ولایت و ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بنیاد مسکن برای هر واحد پیشبینی شده است.
بابائی ادامه داد: در حال حاضر بیش از دو هزار خانوار مددجوی مستأجر با بعد خانوار دو نفر و بیشتر در شهر گرگان شناسایی شدهاند که در شرایط سخت معیشتی زندگی میکنند و بر اساس تأکید رئیس کمیته امداد کشور، این پروژه با اولویت ایتام و خانوادههای سه نفر به بالا اجرا خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین از اجرای هفت پروژه مهم در استان خبر داد و گفت: در مجموع، پروژههای مصوب این سفر ارزشی بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دارد که شامل اجرای هزار و ۳۷۰ واحد مسکن، بهرهبرداری از ۴۵۰ واحد، احداث سه نیروگاه خورشیدی، اردوگاه دانشآموزی، ساختمان اداری و سایر طرحهای حمایتی و زیرساختی است.
وی افزود: این اعتبارات جدا از منابع سالانهای است که برای محرومیتزدایی استان گلستان اختصاص مییابد و نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مددجویان خواهد داشت.
