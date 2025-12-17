به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در آئین کلنگزنی و و آغاز عملیات اجرایی پروژههای مسکن مددجویی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برخی اقشار آسیبپذیر ممکن است نتوانند از طرح نهضت ملی مسکن بهرهمند شوند، از اینرو وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن، شرایط ویژهای برای دهکهای ۱ تا ۳ فراهم کرده است.
وی افزود: برای نخستینبار در کشور، دولت چهاردهم تخصیص ویژه زمین به دهکهای پایین درآمدی را در دستور کار قرار داد. سهم اولیه استان گلستان هزار واحد زمین بود که با پیگیریهای انجامشده، به هزار و ۴۰۰ قطعه افزایش یافت.
حسینی ادامه داد: تاکنون در ۱۵ نقطه شهری و روستایی استان، ۷۶۰ قطعه زمین کارسازی و تحویل بنیاد مسکن شده و ۲۶۱ قطعه دیگر نیز آمادهسازی شده است. همچنین شناسایی و ارزیابی ۳۸۰ قطعه دیگر تا پایان ماه جاری انجام خواهد شد تا در مجموع هزار و ۴۲۱ قطعه زمین تحویل بنیاد شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با تأکید بر همافزایی مدیریتی در استان اظهار کرد: انسجام و دسترسی آسان مدیران، نمایندگان و معاونان استاندار به یکدیگر، اجرای سریع پروژهها را ممکن کرده است.
وی با اشاره به پروژه روستای کریمآباد گفت: با دستور ویژه استاندار، تغییرات لازم در کاربری زمینها در کوتاهترین زمان انجام شد تا زمینها برای ساخت مسکن اقشار نیازمند آماده شوند و امیدواریم این الگوی خدمترسانی در سایر نقاط استان نیز تکرار شود.
حسینی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، فراهم کردن زمین مناسب برای دهکهای کمدرآمد و بهرهمندی مردم استان از حمایتهای دولت است و مسیر اجرای این پروژهها با جدیت ادامه خواهد داشت.
