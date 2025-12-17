استاندار گلستان: ۱۸۵ هکتار زمین تغییر کاربری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی صبح چهارشنبه در آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژههای مسکن با اشاره به محدودیت زمین در استانهای شمالی کشور گفت: در استانهای گلستان، گیلان و مازندران زمین درجه یک و دو برای تغییر کاربری وجود ندارد، اما با تلاشهای بختیاری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی و همکارانشان، قریب به ۴۸۵ هکتار زمین شناسایی و بالغ بر ۱۸۵ هکتار آن تغییر کاربری داده شد و مابقی تا پایان سال انجام خواهد شد.
استاندار گلستان افزود: در راستای طرح نهضت ملی جوانی جمعیت، بیش از ۱۷ هزار نفر در سامانه راه و شهرسازی ثبتنام کردهاند که تاکنون حدود هفت هزار نفر زمین کارسازی شده و بقیه در اسرع وقت آماده خواهد شد.
طهماسبی با اشاره به اقدامات توسعهای استان گفت: تمام دستگاههای اجرایی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و آب منطقهای با همافزایی، بیش از ۴۹۵ کیلومتر راه اصلی و روستایی آسفالت شده و خدمات قابل توجهی به بیش از ۳۰۰ روستا ارائه شد، آن هم با منابع مالی محدود و شرایط اقتصادی کشور انجام شد.
وی تأکید کرد: مردم استان گلستان نگران نباشند. ما به عنوان خدمتگزاران با همراهی مدیران و نمایندگان، تمام توان خود را برای خدمترسانی به مردم و حمایت از اقشار محروم به کار خواهیم گرفت.
