به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه در جاده‌های مازندران از روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ تا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه در محورهای فوق ممنوع است. تنها موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی که در حال انجام مأموریت‌های ضروری هستند، مجاز به تردد خواهند بود.

در محور چالوس نیز در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، مأمورین پلیس راه امکان اعمال محدودیت‌های مقطعی یکطرفه را خواهند داشت. همچنین روز جمعه ۲۸ آذر، تردد در محور چالوس به صورت قطعی محدود می‌شود. از ساعت ۱۲:۰۰، تردد از ابتدای آزادراه تهران – شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.

از ساعت ۱۳:۰۰ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به صورت کامل مسدود می‌شود. تردد در مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران از ساعت ۱۵:۰۰ یکطرفه خواهد بود و از ساعت ۲۴:۰۰ طرح یکطرفه پایان می‌یابد. برای ساکنین و افراد محلی تردد در جاده قدیم کرج – چالوس تا پل زنگوله مجاز خواهد بود، اما خودروهایی که قصد سفر به چالوس دارند از ساعت تعیین شده قادر به عبور نخواهند بود.

در محور هراز نیز در صورت افزایش ترافیک در روزهای پنجشنبه و جمعه، محدودیت‌های مقطعی یکطرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

برای وسایل نقلیه سنگین، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس ممنوع است. همچنین در محور هراز، تردد کلیه تریلرها ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در این محور قادر به تردد نخواهند بود.

مسافران و رانندگان از کلیه محدودیت‌ها و هشدارهای اعلامی برای حفظ ایمنی خود و دیگران باید به دقت پیروی کنند.