به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی بهویژه جادههای مازندران از چهارشنبه ۵ آذر تا شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ خبر داد، محدودیتهایی که شامل تردد موتور سیکلت، خودروهای سبک و انواع وسایل نقلیه سنگین میشود.
براساس این گزارش، تردد موتور سیکلت از ظهر چهارشنبه ۵ آذر تا صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران ممنوع خواهد بود. موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی هنگام انجام مأموریتهای ضروری از این ممنوعیت مستثنا هستند.
در محور چالوس، طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی به تشخیص مأموران پلیس راه اعمال میشود. همچنین روز جمعه ۷ آذر محدودیتهای قطعی برای کنترل تردد اجرا خواهد شد.
براساس این محدودیتها، ابتدا تردد از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس محدود میشود و در ادامه مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس مسدود خواهد شد. سپس از ساعات عصر، مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه برقرار میشود و با پایان روز، محور دوباره دوطرفه خواهد شد.
در صورت کاهش ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد. تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله همچنان آزاد است، اما خودروهای غیرمحلی از زمان آغاز محدودیت اجازه ورود به محور از میدان امیرکبیر را نخواهند داشت.
در محور هراز نیز روزهای پنجشنبه و جمعه و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
پلیس راه همچنین اعلام کرد: تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است. در محور هراز نیز تردد همه تریلرها ممنوع بوده و تردد کامیونها و کامیونتها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ممنوع خواهد بود.
