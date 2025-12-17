  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

تمام راه های مواصلاتی شهرستان کاشان به جز محور روستای رحق باز است

کاشان - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشان گفت: تمام راه های مواصلاتی این شهرستان به جز محور روستای رحق باز است.

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش اکیپ شامل ۲۶ نفر و هشت دستگاه ماشین از روز گذشته تاکنون در حال باز کردم راه‌های مواصلاتی در شهرستان کاشان هستند، اظهار کرد: اولویت ما راه‌ها و شریان‌های اصلی است و خوشبختانه با تلاش همکارانم که از روز گذشته در حال تلاش هستند تمام راه‌های مواصلاتی کاشان بدون مشکل تردد در آنها ادامه دارد و فقط محور روستای رحق مانده و باز نشده که این محور هم انشاالله تا ساعاتی دیگر باز خواهد شد.

احتشامی افزود: با توجه به پیش بینی‌ها و اینکه احتمال بارش برف تا جمعه در منطقه کاشان وجود دارد همشهریان عزیز برای تردد در مناطق کوهستانی و ارتفاعات حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

    • مقداد روحی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      شکر خدا
    • زهرا دهقانی IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 1
      پاسخ
      چند هفته پیاپی مردم کاشان بعدازنماز جمعه فورا نماز استسقاء میخواندند عجب بارانی معجزه س الله اکبر سبحان الله
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      باید خداوند را شاکر باشیم لطف خداوند بی پایان است خدایا شکرت برای این نعمات

