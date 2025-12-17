تمام راه های مواصلاتی شهرستان کاشان به جز محور روستای رحق باز است

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش اکیپ شامل ۲۶ نفر و هشت دستگاه ماشین از روز گذشته تاکنون در حال باز کردم راه‌های مواصلاتی در شهرستان کاشان هستند، اظهار کرد: اولویت ما راه‌ها و شریان‌های اصلی است و خوشبختانه با تلاش همکارانم که از روز گذشته در حال تلاش هستند تمام راه‌های مواصلاتی کاشان بدون مشکل تردد در آنها ادامه دارد و فقط محور روستای رحق مانده و باز نشده که این محور هم انشاالله تا ساعاتی دیگر باز خواهد شد.

احتشامی افزود: با توجه به پیش بینی‌ها و اینکه احتمال بارش برف تا جمعه در منطقه کاشان وجود دارد همشهریان عزیز برای تردد در مناطق کوهستانی و ارتفاعات حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.