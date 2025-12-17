گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با تداوم فعالیت سامانه بارشی جدید در استان هرمزگان، بارشهای شدید در شهرستان بشاگرد آغاز شد.
این بارندگی که با رعد و برقهای همراه است.
طبق پیش بینیها احتمال سیلابی شدن مسیلها و با توجه به کوهستانی بودن بشاگرد احتمال بسته شدن راه روستاها وجود دارد.
پیش از این، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح قرمز نسبت به تشدید فعالیت این سامانه بارشی هشدار داده و اعلام کرده بود: رگبار شدید باران، رعد و برق، تندباد لحظهای، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها بهویژه در مناطق ساحلی و جزایر استان دور از انتظار نیست.
بر اساس این هشدار، شهروندان و مسافران باید از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع خودداری کنند. همچنین به شناورها و صیادان توصیه اکید شده است که توصیههای ایمنی دریایی را بهطور جدی رعایت نمایند.
پس از سالها خشکسالی، با صدور این هشدار قرمز، همه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان هرمزگان در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
