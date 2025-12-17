  1. استانها
هشدار برای تردد ایمن در محور میناب-سندرک-بشاگرد

بندرعباس- طغیان رودخانه‌های فصلی و خسارات بارندگی موجب ایجاد مشکلاتی در تردد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های شدید اخیر در منطقه بشاگرد موجب طغیان رودخانه‌های فصلی و بروز خساراتی در محور ارتباطی میناب-سندرک-بشاگرد شده است.

بر این اساس، در محدوده پل‌های محله ۱۷ شهریور روستای گرو (حد فاصل قنادی تا اورژانس جاده‌ای) به دلیل طغیان رودخانه و بریدگی آسفالت، تردد با احتیاط کامل توصیه می‌شود.

مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از رانندگان خواسته‌اند ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف طولانی‌مدت در نقاط حادثه‌خیز خودداری کرده و در صورت لزوم، با مراکز امدادی و راهداری تماس بگیرند.

همچنین به رانندگان وسایل نقلیه سنگین توصیه می‌شود تا زمان رفع کامل آسیب‌های جاده‌ای، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و تجهیزات ایمنی ضروری مانند جلیقه شبرنگ و مثلث خطر را همراه داشته باشند.

گفتنی است تیم‌های امدادی و راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند و بررسی‌های لازم برای مرمت سریع بخش‌های آسیب دیده جاده در دست انجام است.


