به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران عملکرد سه ساله این نهاد را تشریح کرد و خبر از برنامه‌های گسترده توسعه‌ای و ایمنی جاده‌ای داد که می‌تواند تحولی تاریخی در استان رقم بزند.



مصدقی با اشاره به تلاش‌های مجموعه حمل و نقل و همکاری رانندگان استان، گفت: با همت همکاران و شرکت‌های حمل و نقل، توانستیم بحران اعتصابات و اغتشاش‌های احتمالی را مدیریت کنیم و در زمان جنگ روانی دشمن علیه کشور، جریان حمل و نقل را پایدار نگه داریم.



وی افزود: نشست‌های متعدد با وزارتخانه، کمیسیون عمران مجلس و دستگاه‌های امنیتی، باعث شد خواسته‌های به حق رانندگان مورد پیگیری قرار بگیرد و مشکلات بیمه، سوخت، روغن و لاستیک کاهش یابد.



مدیرکل راهداری گلستان، به توسعه سامانه‌های هوشمند جاده‌ای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۶۵ سامانه فعال شامل دوربین‌های نظارت تصویری، ثبت تخلف سرعت، ترددشمار و توزین در حرکت داریم. این سامانه‌ها به ما امکان می‌دهد جریان ترافیک، شرایط جوی و ایمنی محورهای مواصلاتی را به صورت لحظه‌ای کنترل کنیم. تا پایان امسال، تعداد این سامانه‌ها به ۲۳۶ مورد خواهد رسید.



وی افزود: امسال ۱۶۱ میلیون تردد در جاده‌های استان ثبت شده که میانگین روزانه آن ۶۰۰ هزار تردد است؛ این نشان‌دهنده فشار جدی بر شبکه‌های موجود و ضرورت اجرای پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی است.



مصدقی به پیگیری‌های طرح آزادراه نوکنده-آشخانه اشاره کرد و گفت: این آزادراه، نه تنها به کاهش فشار ترافیکی کمک می‌کند، بلکه رونق اقتصادی، گردشگری و حمل و نقل کالای منطقه آزاد اینچ‌برون را تضمین خواهد کرد. جلسات مقدماتی با مشاوران، استاندار و نمایندگان استان انجام شده و امیدواریم در سفر رئیس جمهور، این پروژه به مصوبه اجرایی برسد.



وی با بیان اینکه طول راه‌های استان به پنج هزار و ۲۷۱ کیلومتر رسیده، اظهار کرد: ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به راه آسفالته دسترسی دارند و ۱۱۱ کیلومتر توسعه راه‌های روستایی در دولت چهاردهم انجام شده است.





مدیرکل راهداری گلستان در بخش ایمنی جاده‌ها گفت: ۹۵ نقطه حادثه‌خیز استان رفع مشکل شد و ۴۸ نقطه حادثه‌خیز دیگر نیز اصلاح شده است. این اقدامات باعث کاهش ۱۰ درصدی کشته‌ها و ۱۳ درصدی مجروحین در هشت ماه گذشته شده است. با این حال، ۵۰ درصد تلفات مربوط به موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده است که نیازمند مشارکت جدی مردم و آموزش فرهنگ رانندگی است.



وی افزود: حدود ۹۰ درصد علل تصادفات، انسانی است و با توسعه زیرساخت، خط‌کشی، روشنایی و اصلاح تقاطع‌ها تلاش شده ایمنی افزایش یابد. اما رعایت قوانین توسط کاربران جاده، مهم‌ترین عامل موفقیت است.



مصدقی خبر داد: اکنون ۳۰۶ کیلومتر راه استان مجهز به روشنایی شده و در بخش راهداری زمستانی، ۴۷۰ پرسنل با ۱۸۰ دستگاه فعال هستند تا ۳۵ درصد محورهای حساس برفی استان را پوشش دهند.



وی به پروژه‌های مهم شاخص اشاره کرد و گفت: پل بایلر در مسیر گنبد-کلاله که همیشه زیر سیلاب مسدود می‌شد، اکنون با پیشرفت ۷۵ تا ۸۰ درصد آماده بهره‌برداری است. پل‌های بزرگ دیگر و مسیرهای روستایی نیز در دست اقدام است تا توسعه زیرساختی استان کامل شود.



مدیرکل راهداری گلستان با تاکید بر رشد بودجه‌ای در حوزه حمل و نقل گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، رشد اعتبارات از ۱۵ درصد تا ۶۴ درصد متغیر بوده و مجموع اعتبارات هزینه شده و در دست اقدام به ۱۴.۸ همت می‌رسد. این ارقام با پیگیری‌های ملی و حمایت استاندار و نمایندگان استان، افزایش خواهد یافت.

مصدقی تاکید کرد: ایمنی جاده‌ها فقط وظیفه دولت نیست؛ مشارکت مردم، نخبگان، ائمه جمعه، رسانه‌ها و خانواده‌ها برای رعایت قوانین و آموزش رانندگان حیاتی است. با همکاری جمعی، می‌توانیم گلستانی ایمن‌تر و جاده‌هایی امن‌تر داشته باشیم.



