۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

روند افزایشی سرطان پروستات در ایران

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از روند افزایشی آمار سرطان پروستات در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نورعلیزاده، در حاشیه افتتاحیه شانزدهمین کنگره اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی گفت: سرطان پروستات، شایع‌ترین سرطان دستگاه مجاری ادراری است که البته فقط آقایان را درگیر می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که همه آقایان بعد از ۵۰ تا ۶۰ سالگی گرفتار بزرگی پروستات می‌شوند، افزود: سرطان پروستات، بیشتر در کشورهای پیشرفته و مدرن دیده می‌شود. جوامعی که مردان پشت میز نشین آن رو به افزایش است و سبک زندگی غربی را در پیش گرفته‌اند.

رئیس شانزدهمین کنگره اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی، با اشاره به تشخیص سرطان پروستات با انجام یک آزمایش ساده، گفت: با انجام آزمایش PSA، تا ۹۵ درصد می‌توان به تشخیص سرطان پروستات پی برد.

وی ادامه داد: شیوع سرطان پروستات با افزایش سن مرتبط است و در عین حال، با تشخیص زودهنگام آن، می‌توان به درمان کامل رسید.

این متخصص اورولوژی به مردان بالای ۵۰ سال توصیه کرد هر سال یا هر دو سال یکبار، با انجام آزمایش خون، از وضعیت پروستات خود مطلع شوند.

نورعلیزاده با اشاره به شیوع رو به افزایش سرطان پروستات در کشورمان، گفت: تا ۲۵ سال قبل، به ندرت شاهد موارد سرطان پروستات در مردان بالای ۵۰ سال بودیم؛ اما، حالا این روند رو به افزایش است.

