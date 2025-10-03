دادگر قهرمان شد/ شیرمحمدی و خیاطان در رده دوم و سوم ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، ششمین مرحله مسابقات آزاد اهداف از ۹ تا ۱۱ مهر ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در پایان دور مقدماتی عبدالقادیر شیر محمدی از گلستان، امیر محمد دادگر از تهران، مرتضی یحیی پور از مازندران، سعیده فتحی از تهران، علی خیاطان از اصفهان و برنا خیاطان از اصفهان راهی فینال شدند.

در فینال این رقابت ها امیرمحمد دادگر از تهران در جایگاه نخست ایستاد، عبدالقادیر شیرمحمدی از گلستان در جایگاه دوم قرار گرفت و برنا خیاطان بر سکوی سوم ایستاد.

برنا خیاطان نخستین نوجوان در رشته اسکیت است که در رده سنی بزرگسالان بر روی سکو قرار می گیرد.

سعیده فتحی نیز در این رقابت ها چهارم شد. این عنوان برای نخستین بار در اسکیت بانوان کسب شده است.