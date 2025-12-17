  1. استانها
تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا روز شنبه

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهرگفت: باتداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، تا روز شنبه به تناوب در برخی از ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق پیش بینی می شود.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا، تا روز شنبه به تناوب در برخی از ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندبادلحظه‌ای و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه با تقویت و گسترش سامانه بارشی، سرعت وزش باد روی دریا و در سطح استان افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و خلیج ۰ فارس کاملاً مواج و طوفانی خواهد بود، از روز پنجشنبه دمای هوا نیز کاهش محسوس خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا تمام ابری، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، وزش تندباد، در مناطق مستعد ریزش تگرگ و در برخی نقاط مه آلود پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد: غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی گاهی شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج ۱۸ تا ۵۴ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر، از فردا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۴۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

