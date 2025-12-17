تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا روز شنبه

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا، تا روز شنبه به تناوب در برخی از ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندبادلحظه‌ای و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه با تقویت و گسترش سامانه بارشی، سرعت وزش باد روی دریا و در سطح استان افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و خلیج ۰ فارس کاملاً مواج و طوفانی خواهد بود، از روز پنجشنبه دمای هوا نیز کاهش محسوس خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا تمام ابری، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق، وزش تندباد، در مناطق مستعد ریزش تگرگ و در برخی نقاط مه آلود پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد: غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی گاهی شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج ۱۸ تا ۵۴ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر و در هنگام وزش تندباد ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر، از فردا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۴۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.