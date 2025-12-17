  1. استانها
تداوم ناپایداری‌های جوی تا هفته آینده در گلستان

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز شاهد بارش پراکنده باران، بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.

ملیحه معقولی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به افزایش فشار هوا اظهار کرد: اثرگذاری یک تراف عمیق در تراز ۵۰۰ میلی‌باری جو، شرایط ناپایدار جوی را در سطح استان رقم زده است.

به گفته وی، این ناپایداری‌ها با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در مناطق مختلف گلستان ادامه خواهد داشت.

معقولی افزود: کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان ۵.۷ درجه سانتی‌گراد بوده و اینچه‌برون با ۵.۲ درجه، خنک‌ترین شهرستان استان در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

وی ادامه داد: بندرگز با ثبت دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان گلستان در روز گذشته بوده و حداقل دمای صبح امروز گرگان نیز ۸ درجه ثبت شده است. حداکثر دمای امروز مرکز استان ۱۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

