ملیحه معقولی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به افزایش فشار هوا اظهار کرد: اثرگذاری یک تراف عمیق در تراز ۵۰۰ میلیباری جو، شرایط ناپایدار جوی را در سطح استان رقم زده است.
به گفته وی، این ناپایداریها با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در مناطق مختلف گلستان ادامه خواهد داشت.
معقولی افزود: کمینه دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان ۵.۷ درجه سانتیگراد بوده و اینچهبرون با ۵.۲ درجه، خنکترین شهرستان استان در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
وی ادامه داد: بندرگز با ثبت دمای ۱۶ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستان گلستان در روز گذشته بوده و حداقل دمای صبح امروز گرگان نیز ۸ درجه ثبت شده است. حداکثر دمای امروز مرکز استان ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
