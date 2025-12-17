گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز شاهد بارش پراکنده باران، بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.